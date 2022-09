7 juegos como GTA que deberías de jugar en 2022

GTA 6 está comenzando a vislumbrarse al final del horizonte, pero todavía tenemos una larguísima espera hasta que podamos poner nuestras manos sobre la sexta entrega. Para hacerlo más ameno, te traemos 7 juegos como GTA para mantenerte ocupado, ya nos darás las gracias.

El entusiasmo por GTA 6 cada día va creciendo más y más, sobre todo, desde las últimas filtraciones que ha hecho que internet explote. Si bien la saga de GTA ha tenido muchísimos imitadores a lo largo de los años, algunos de ellos se han convertido en juegazos dignos de jugar y recomendar al hacer suyo el género.

Por ello, te traemos 7 juegos como GTA que deberías de jugar mientras esperamos más noticias de GTA 6 por parte de Rockstar Games.

7 juegos con el mismo estilo de GTA

Sleeping Dogs

Square Enix Sleeping Dogs es como GTA pero con kung-fu

Sleeping Dogs es un thriller criminal con algunas similitudes con GTA, pero su punto fuerte es su sistema de lucha con temática Kung-fu. Esta aventura de mundo abierto nos tiene dando golpes a gánsteres mientras exploramos la ciudad como queremos. Además, los rumores de su secuela llevan tiempo pululando por internet.

Cyberpunk 2077

Sí, Cyberpunk 2077 tuvo millares de problemas en su lanzamiento, pero el juego ahora se está conviertiendo en el excelente juego de rol de mundo abierto que todo el mundo esperaba que fuese.

Si bien el tono del título y algunos elementos son diferentes, Cyberpunk 2077 a menudo se siente como si fuese un GTA futurista. Si quieres disfrutar de algunas persecuciones a todo gas, explorar ciudades y tiroteos frenéticos este es tu juego.

Watch Dogs (1-3)

Ubisoft ¿Buscas algo más futurístico? Watch Dogs es tu mejor opción

Watch Dogs es otra serie de juegos en la que corremos por una ciudad moderna, disparamos a gánsteres, robamos coches y evitamos a las autoridades.

La principal diferencia con GTA y la versión de este género de Ubisoft es el énfasis de la serie de Watch Dogs en piratear objetos para completar misiones. No dudes en darle una oportunidad.

Red Dead Redemption 2

Rockstar Games / Dexerto RDR2 os sumergirá en su historia y en su gameplay

Una auténtica obra de arte que mantiene el espíritu de GTA en el Salvaje Oeste con una narración espectacular. A pesar de mantener el ADN de GTA RDR2 es un soplo de aire fresco que hará que nos sumerjamos de una sentada en este increíble universo vivo.

Asimismo, no hay que olvidar que GTA 6, según las filtraciones, recibe muchísimas influencias de este juego por lo que es prácticamente obligatorio vivir la historia de Arthur. En serio, no te arrepentirás.

Saints Row (Series)

Deep Silver Saints Row siempre ha sido comparado con GTA

La serie de Saints Row a menudo ha sido acusada de ser un clon de GTA, pero la franquicia se ha transformado en un título propio. Mientras que el universo de GTA a menudo nos mete bromas satíricas sobre la sociedad estadounidense, Saints Row tiene un enfoque muchísimo más loco, convirtiendo a toda una ciudad casi en un patio de recreo.

Sin duda alguna, si buscas jugar a un juego al estilo GTA debes de jugar este título.

Just Cause

Square Enix Just Cause matiene el espíritu de GTA pero desde un lado más bélico

Just Case es un juego que comparte un montón de similitudes con GTA en términos de vehículos y disparos. Sin embargo, Just Cause se centra más en completar misiones de estilo militar en una zona bélica que en los entornos urbanos a los que nos ha acostumbrado. Aquí somos un mercenario que ha sido enviado para desbaratar un régimen tiránico.

Yakuza (series)

Yakuza comparte muchísimas similitudes co GTA

Toda la saga de Yakuza se está volviendo a hacer y remasterizándose constantemente para la nueva generación de jugadores pueda sumergirse en ella.

Cronológicamente, la historia empieza con Yakuza 0 aunque tiene varios spin-offs y títulos paralelos. Pero si disfrutas de los juegos de crimen y buscas un juego parecido a GTA tienes que darle una oportunidad a Yakuza.

¡Y ya está! Estos son todos los juegos al más puro estilo GTA que tienes que jugar hasta la llegada de GTA 6.