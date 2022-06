Cómo conseguir el Kuruma en GTA Online gratis y conseguir dinero con su venta

GTA Online ofrece a los jugadores la oportunidad de reclamar un Kuruma blindado totalmente gratis, y aquí te contamos cómo conseguirlo para ir bien refacherito por Los Santos.

Si hablamos de vehículos, GTA Online nos trae un catálogo increíble con diversas opciones para escoger lo que queramos. No obstante, siempre hay algunos que destacan del resto, como es el caso del Kuruma blindado que nos da una gran protección a la hora de meternos en un tiroteo.

Pero si te asusta su elevado coste no te preocupes porque Rockstar Games a hecho que sea más fácil que nunca conseguir uno. Además, podemos obtener dinerito extra para nuestro personaje.

Para obtenerlo deberemos antes actualizar el juego y hacer los siguientes pasos rápidamente debido a que la oferta termina el 22 de junio de 2022.

Shield yourself from unsavory elements by claiming a free Armored Kuruma from Southern San Andreas Super Autos before June 22.

Learn more about all of this week’s GTA Online bonuses: https://t.co/NanYRUnHzX pic.twitter.com/88UvKoIu88

— Rockstar Games (@RockstarGames) June 16, 2022