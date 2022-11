Cómo conseguir en GTA Online 500 000 GTA$ gratis con la encuesta de Rockstar

Rockstar Games es conocido por ser generoso a la hora de regalar premios a los jugadores, y ahora podemos conseguir 500 000 GTA$ gratis en el juego por completar una encuesta de la desarrolladora.

GTA Online ofrece inmensas formas de ganar dinero y vehículos. Si no son por atracos siempre es probar suerte en el coche del casino o simplemente por los diversos bonos y descuentos que nos traen en la actualización semanal.

Ahora, la desarrolladora ha decidido que podamos conseguir 500 000GTA$ simplemente por completar una encuesta. Una oportunidad de oro para conseguir eso que queríamos desde hace meses o ya de cara a la actualización de invierno del juego.

Rockstar Games

La encuesta de Rockstar Games y los 500 000 GTA$ gratis e GTA Online

El YouTuber de GTA Dash_GTA tuiteó que había recibido un correo electrónico que ofrecía 500 000 GTA$ gratis por completar una encuesta.

Rockstar declaró que la encuesta es una encuesta de opinión de GTA Online y, “al completarla, recibirás un regalo de 500 000 dólares de GTA para usar en GTA Online“.

El YouTuber cree que los correos electrónicos se envían de forma aleatoria a los miembros del Social Club, por lo que podemos acceder a ella de forma manual.

Un jugador respondió: “me he dado cuenta de que más jugadores están empezando a recibir este correo electrónico. Yo todavía estoy esperando el mío“. Un segundo usuario añadió: “recibí uno de estos en 2020, aunque no me ofrecieron dinero“.

Al momento de redactar esta noticia, Rockstar Games no ha dado más detalles del sistema exacto del patrón para enviar los correos. Debido a ello, si tenemos la inmensa suerte de recibir uno de ellos es más que rentable gastar 10 minutos de nuestro tiempo para conseguir 500 000GTA$.

Tendremos que esperar un poco más para ver si Rockstar Games nos ofrece más oportunidades de conseguir dinero gratis en GTA Online a media que la Navidad se acerca.