Cómo reclamar las recompensas de GTA Online en Prime Gaming (julio)

De momento, Rockstar no ha añadido ningún descuento en vehículos para los miembros de Prime Gaming este mes. Tendremos que cruzar los dedos para que se añada un nuevo set en la próxima actualización semanal .

No te olvides que si eres jugador en las nuevas consolas tienes un servicio mensual con más bonificaciones. Puedes saber más sobre GTA+ aquí .

No te olvides que tu cuenta debe de estar en regla y haber jugado al menos 30 minutos en el sandbox de Rockstar para asegurarnos de que podremos optar a todo lo que nos ofrecen.

Los miembros de Prime Gaming hace tiempo que pueden conseguir regalos en GTA Online, y aunque este mes no hay objetos específicos que ganar , sigue mereciendo la pena conectarse solo por el dinero que nos ofrecen.

by Francisco García