El FBI investiga al filtrador de GTA 6 tras un ataque a Uber

. Last updated: 2022-09-20T11:22:42

El FBI cree que el hacker detrás de la filtración masiva de GTA 6 no solo ha atacado a Rockstar Games, sino también a Uber.

El domingo 18 de septiembre, se produjo una de las filtraciones de videojuegos más notables en la historia del medio cuando se publicaron en GTAForums.com más de 90 videos de juego del próximo título de Rockstar Games, GTA 6.

Si bien los fans se mostraron escépticos al principio, Rockstar Games confirmó más tarde que las filtraciones eran, de hecho, reales. Si bien los desarrolladores declararon que esto no afectaría la fecha de lanzamiento prevista para el título, el filtrador trató de negociar un acuerdo con Rockstar y/o Take Two.

En una declaración oficial publicada en Twitter, Rockstar Games confirmó que las filtraciones eran parte de una “intrusión en la red” y que un tercero accedió ilegalmente a los archivos compartidos en línea.

El FBI investiga a un hacker de GTA 6 de 16 años como posible filtrador, también de Uber

Según una publicación en Uber Newsroom, el FBI y el Departamento de Justicia de EE. UU. están investigando actualmente un ciberataque similar a Uber. Se ha informado que el mismo atacante es responsable de las filtraciones de GTA 6.

La publicación dice: “También hay informes durante el fin de semana de que este mismo individuo atacó al fabricante de videojuegos Rockstar Games”.

También afirman que se cree que el atacante es parte de un grupo de hackers conocido como Lapsus$, un grupo responsable de acceder ilegalmente a archivos de Microsoft, Cisco, Samsung, Nvidia y Okta.

Según un artículo de The Gamer, un administrador del foro de piratería Breached afirma que el culpable solo tiene 16 años. A pesar de su adolescencia, pompompurin afirma que el niño hacker ha sido arrestado por delitos similares en el pasado y es el líder del grupo Lapsus$ antes mencionado. Esto lo hace perfectamente posible como filtrador de Rockstar y GTA, no solo de Uber.

La publicación del foro no incluía el nombre real del filtrador, solo que se conoce con el apodo de ‘White’ en línea. Más detalles proporcionados por pompompurin se alinearon con la descripción de Uber Newsroom del ataque, incluidos los delitos cibernéticos anteriores que supuestamente cometió el menor.