Filtración de GTA Online nos revela nuevas armas y actividades

Cuando llega el veranito, GTA Online suele recibir una gran actualización, y una filtración ha revelado que es posible que se incluyan nuevas armas en la próxima actualización.

Después de un largo periodo de poco contenido, GTA Online parece que va a recibir mucho cariño durante este verano.

Rockstar Games publicó de forma reciente una actualización para la comunidad donde había realizado una serie de cambios muy esperados dentro de la comunidad. Es el caso del Oprressor MK2 que pasó por el martillo del nerfeo, la comida y la armadura han recibido una actualización y ahora conseguimos más dinero por completar misiones.

No obstante, GTA Online no ha recibido nuevas armas desde la actualización de “The Contract” en diciembre. En ella tuvimos el rifle pesado, el lanzador EMP y una pistola paralizante. A pesar de ello, parece que podríamos tener unas incorporaciones de cara a este verano.

El reconocidísimo filtrador de Rockstar Games Tez2 publicó una filtración de alloc8or detallando todos los detalles que tendríamos en la siguiente actualización de GTA Online.

La filtración nos revela que tendríamos dos nuevos rifles. Uno sería un rifle táctico y el otro tiene el nombre en código de PRCSRIFLE.

Según se informa, habrá nuevas actividades como el paracaidismo que tendría su propio coleccionable que tendría el mismo nombre que la actividad. No obstante, algunos que otros filtradores indicaron que podríamos tener una nueva actividad fuera de la ciudad.

Codename of the update is DLC Pack 1. Not the official name.

As clarified by @WildBrick142, each garage has 10 slots for cars and 3 slots for bicycles. 26 new slots indicates we are receiving 20 new vehicle garage space.#GTAOnline https://t.co/czuLbnBexK

— Tez2 (@TezFunz2) July 14, 2022