Cómo comprobar nuestro tiempo de juego en Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy es uno de esos juegos que requiere bastante tiempo para poder completarse, y si te produce curiosidad saber cuántas tiempo de juego llevas en tu partida hay una forma de comprobarlo.

El título de Hogwarts Legacy nos trae una gran cantidad de puzzles para resolver, misiones secundarias que completar y lugares inhóspitos que encontrar. Por ello, no es de extrañar que el juego nos lleve más de 30 horas el poder completarlo.

Por ello, lo más probable es que queramos saber cuánto tiempo de juego llevamos en nuestra partida de Hogwarts Legacy para saber en qué punto de la historia nos encontramos. Por suerte, hay una forma sencillísima para poder comprobarlo.

Cómo comprobar el tiempo de juego en Hogwarts Legacy

Comprobar tu tiempo de juego en Hogwarts Legacy es muy fácil. Para ello, tenemos que poner el juego en pausa e ir a la pestaña “Configuración”. En esta vamos hacemos clic en “guardar/cargar/salir”. De todas las opciones que nos dan ahora vamos a “guardar”.

En la esquina inferior izquierda de la casilla de guardado, podemos ver exactamente cuántas horas hemos invertido en Hogwarts Legacy. Desafortunadamente, este contador de tiempo de juego no se muestra en minutos, por lo que los jugadores solo podremos ver las horas que hemos pasado en esa partida.

Avalanche Software La única forma de saber el tiempo de juego es a la hora de guardar

Para algunos jugadores puede ser bastante decepcionante no tener un contador exacto que nos dé toda la información. No obstante, hay que tener en cuenta que el contador tanto de juego como de los objetos que creemos se detiene cada vez que pausamos Hogwarts Legacy. Es decir, si dejamos el juego inactivo en el menú de pausa no se añadirá al contador de horas.

De esta forma, podemos saber el tiempo exacto que hemos estado moviéndonos por el mundo de Hogwarts Legacy sin que nuestras pausas nos paren.