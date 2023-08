¿Habrá alguna sorpresa en Hogwarts Legacy por el Día de Regreso a Hogwarts 2023?

El Día del Regreso a Hogwarts está a puntito de llegar, y muchos Potterheads están deseando que llegue la fecha para celebrar el día en el que los estudiantes regresan a Hogwarts, pero ¿tendremos alguna sorpresa especial en Hogwarts Legacy por ello?

De forma anual, cada 1 de septiembre la comunidad de Harry Potter celebra el Día del Regreso a Hogwarts. Esto es debido a que dentro del universo es la fecha donde los estudiantes empiezan el año escolar yendo a coger el Hogwarts Express en el famosísimo andén 9 ¾.

Es muy común que en Londres se vena carteles en las estaciones de tren con motivo del Día de Regreso de Hogwarts, así como que en Kings Cross se anuncie el tren a las 11:00 ese mismo día.

Con una celebración tan importante a nivel global, muchos jugadores de Hogwarts Legacy se preguntan si tendremos algún tipo de nuevo contenido dentro del título. Esto es todo lo que sabemos al respecto.

Hogwarts Legacy y el día de Regreso a Hogwarts: ¿habrá nuevo contenido?

Faltan muy pocos días para que se suceda la fecha especial. Por ello, muchos usuarios han preguntado si Hogwarts Legacy celebrará el Día de Regreso a Hogwarts 2023 de algún modo.

Al momento de escribir estas líneas los desarrolladores de Portkey Games no han hecho público ningún plan para celebrar el Día de Regreso a Hogwarts dentro del juego.

Asimismo, hay que tener en cuenta que Hogwarts Legacy se lleva a cabo un siglo antes de los acontecimientos de la serie de Harry Potter. Quizás, por ello, explique la falta de contenido por ese día dentro del exitoso juego.

No obstante, que no tengamos ningún tipo de confirmación por parte de los desarrolladores no indica que no tengamos una sorpresa de última hora y terminemos con algún tipo de contenido en Hogwarts Legacy.

En el caso de que ocurra actualizaremos la noticia rápidamente por lo que ¡estad atentos!