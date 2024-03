Actores de voz de Honkai Star Rail: elenco en inglés y japonés

Acheron Miyuki Sawashiro Kurapika – Hunter x Hunter

Raiden Shogun – Genshin Impact

Argenti Tachibana Shinnosuke Aoshi Tokimitsu – Blue Lock

Arlan Ryoko Shiraishi Varios personajes – Saga Yakuza

Sumire Inukai – ReLIFE

Varios personajes – Boruto: Naruto Next Generations

Asta Akasaki Chinatsu Yamato Mikoto – Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?

Nakiri Alice – Food Wars

Aventurine Kawanishi Kengo Gen Asagiri – Dr. Stone

Bailu Emiri Kato Becky Blackbell – SPY x FAMILY

Tracer – Overwatch

ST AR-15 – Girls’ Frontline

Blade Miki Shin-ichiro Mr Lee – Arknights

Kisuke Urahara – Bleach: Thousand-Year Blood War

Black Swan Hitomi Nabatame Symmetra – Overwatch

Boothill Katsuyuki Konishi Laxus Dreyar – Fairy Tail

Tanktop Master – One Punch Man

Bronya Asumi Kana Yomogi the Chef – Monster Hunter Rise

Bronya Zaychik- Honkai Impact 3rd

Clara Rina Hidaka Kobachi Osaragi – Kaguya-sama: Love Is War

Ursula- Xenoblade Chronicles 2

Dan Heng Itou Kento Nifuji Hirotaka – Wotakoi: Love is Hard for Otaku

Yuusha – Dragon Goes House-Hunting

Dr. Ratio Shunsuke Takeuchi Producer – The Idolmaster Cinderella Girls

Fu Xuan Itou Miku Grete – Spy Classroom

Gepard Makoto Furukawa Saitama – One Punch Man

Miyuki Shirogane – Kaguya-sama: Love Is War

Banri Tada – Golden Time

Guinaifen Suguta Hina Kitagawa Marin – My Dress-Up Darling

Hanya Sayumi Suzushiro Kei Shirogane – Kaguya-sama: Love Is War

Nijika Ijichi – Bocchi the Rock!

Herta Haruka Yamazaki Haru – My Roommate Is a Cat

Nariki – Monster Hunter Stories

Himeko Tanaka Rie Bela Dimitrescu – Resident Evil Village

Throne Anguis – Octopath Traveler II

Elinalise Dragonroad – Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation

Hook Tokui Sora Yazawa Niko – Love Live! School Idol Project

Daitoku Junna – Robotics;Notes

Huohuo Naganawa Maria & Tirabayashi Takeshi Komekko – KonoSuba

Public Safety Executives – Chainsaw Man

Jingliu Houko Kuwashima Kirika Yumura – Noir

Jing Yuan Daisuke Ono Fafnir – Miss Kobayashi’s Dragon Maid S

Young Yoichiro – Golden Kamuy

Kafka Shizuka Ito Black March – Tower of God

007 – Darling in the Franxx

Emma – Sekiro: Shadows Die Twice

Luka Gakuto Kajiwara Asta – Black Clover

Luocha Akira Ishida Various characters – Persona 3

Nefer – Xenoblade Chronicles 2

Otto Apocalypse – Honkai Impact 3rd

Lynx Terui Haruka Yuna Yuki – Yuki Yuna is a Hero

Persona 5 Royal – Chihaya Mifune

7 de Marzo Yui Ogura Erika Mishima – Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory

Misha Eriko Matsui Kamika – Fairy Tail

Natasha Yumi Uchiyama Erika Chiba – The Irregular at Magic High School

Elizabeth – Vivy: Fluorite Eye’s Song

Pela Morohoshi Sumire Sasara Amiki – The Caligula Effect 2

Tiki- Fire Emblem Warriors

Young Eveline – Resident Evil 7: Biohazard

Pom Pom Miki Nagasawa Baise – Hunter x Hunter

Qingque Arisa Date Sigrun – The Master of Ragnarok & Blesser of Einherjar

Maril Cavendish – Little Witch Academia

Ruan Mei Onishi Saori Ais Wallenstein – Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?

Sampo Daisuke Hirakawa Sota Kume – Yakuza: Like a Dragon

Hiro Morgan – Detective Pikachu

Enmu – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Seele Mai Nakahara Lady of the Fount – Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster

Sekhmet – Re:Zero − Starting Life in Another World

Serval Aimi Terakawa Liezerota – Disgaea 5: Alliance of Vengeance

Kasumi Toyama – BanG Dream!

Silver Wolf Asumi Kana Shima Takami – Love Live! Sunshine!!

Komari Koshigaya – Non Non Biyori Repeat

Sparkle Reina Ueda Mallow – Pokemon the Series: Sol y Luna

Sushang Misato Fukuen Li Sushang – Honkai Impact 3rd

Iggy – JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R

Svarog Hiroki Yasumoto Daigoro Banjo – My Hero Academia

Tingyun Yuki Takada Rei Onodera – Kaguya-sama: Love is War

Various characters – Fire Emblem Heroes

Topaz y Numby Yoshino Nanjō Eli Ayase – Love Live! School Idol Project

Welt Yoshimasa Hosoya Fumikage Tokoyami – My Hero Academia

Various characters – Yu-Gi-Oh! Duel Links

Sonon Kusakabe – Final Fantasy VII Remake

Xueyi Maki Kawase Yuna – Kuma Kuma Kuma Bear