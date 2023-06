Aventurine en Honkai Star Rail: habilidades, Eidolon y más

Las filtraciones sobre Honkai Star Rail han revelado detalles sobre Aventurina, un nuevo personaje imaginario de 5 estrellas que protege a sus aliados de cualquier daño. Aquí está todo lo que sabemos actualmente sobre Aventurine, incluyendo sus habilidades, capacidades y Eidolones.

Honkai Star Rail está repleto de enemigos duros que pueden acabar con los mejores equipos. Afortunadamente, puede haber un nuevo personaje tanque que ayude a aumentar la capacidad de supervivencia de tu equipo.

El objetivo de Aventurine es proporcionar un montón de jugadas de apoyo en el juego, ayudando a sus aliados a esquivar los golpes que ponen en peligro su vida. Aunque el lanzamiento de Aventurine podría tardar un poco, eso no ha impedido que las filtraciones revelen sus habilidades y Eidolones.

Así que, si quieres añadir a Aventurine a tu equipo o simplemente deseas saber más sobre el próximo personaje tanque, nuestra guía tiene todo lo que necesitas saber.

¿Hay fecha de lanzamiento de Aventurina en Honkai Star Rail?

No, HoYoverse aún no ha revelado ningún detalle sobre la fecha de lanzamiento de Aventurine. Incluso las filtraciones de Honkai Star Rail aún no han descubierto noticias sobre su estandarte. Como siempre, actualizaremos esta sección en cuanto se hagan nuevos anuncios.

¿Quién es Aventurine en Honkai Star Rail?

Aventurina es un personaje imaginario de 5 estrellas que pertenece a la Senda de la Preservación. Aunque no se sabe nada de su historia, sabemos que se centra en proteger a sus aliados con escudos que esponjan el daño. Está por ver si sustituirá a Gepard como tanque principal del juego, pero por ahora, eso es todo lo que sabemos de Aventurine.

Habilidades de Aventurine en Honkai Star Rail

El conocido filtrador de Honkai Star Rail, Affinity, ha filtrado las habilidades y destrezas de Aventurine, dando a los Trazacaminos un vistazo a su kit. Como siempre, los detalles que aparecen a continuación podrían cambiar antes de la fecha de lanzamiento oficial de Affinity, así que nos aseguraremos de actualizar esta sección en cuanto se revelen más detalles.

Ataque básico

Inflige Daño Imaginario igual a la DEF de Aventurine.

Habilidad básica

Proporciona a todos los aliados un escudo exclusivo capaz de absorber un daño igual al ?% de la DEF de Aventurine, el escudo puede venir con un palo (de la barjaa) aleatorio y durar ? turno. Cuando Aventurine vuelva a usar la Habilidad, refrescará cualquier palo excepto Picas, y proporcionará a todos los aliados un valor de escudo aumentado, el escudo no puede absorber daño superior al ?% de la DEF de Aventurine + ? de daño.

Definitiva

Gana aleatoriamente de 1 a ? puntos de energía, luego inflige Daño Imaginario igual al ?% de la DEF de Aventurine.

Talento

Cuando cualquier aliado bajo el escudo exclusivo sea atacado, Aventurine acumulará energía, un escudo de Picas acumulará ? de energía, cualquier otro palo sólo acumulará 1 de energía. Cuando los puntos de energía alcancen 6, Aventurine refrescará todos los palos de todos los aliados y aumentará su propia DEF en un ? %, durando ? turnos, tras lo cual consumirá toda su energía 6 para realizar ? ataques de seguimiento, y por cada ataque, inflige Daño Imaginario igual al ? % de la DEF de Aventurine a un objetivo enemigo aleatorio en el campo. La acumulación máxima de energía es 10.

Técnica

En la siguiente batalla, Aventurine recibe un escudo igual al ?% de la DEF de Aventurine, aumentando también las posibilidades de ser atacada por objetivo enemigo, esto dura ? turnos.

Eidolon de Aventurine

También se han filtrado antes de tiempo detalles sobre los Eidolon de Aventurine, que muestran lo poderoso que puede llegar a ser el tanque imaginario de 5 estrellas si tienes la suerte de conseguir varias copias de él.

Nivel 1 – Después de usar Definitiva, Aventurine recibe un buff, aumenta las posibilidades de ser atacado por objetivos enemigos, además cuando obtenga un palo será definitivamente Picas, esto dura ? turnos.

Nivel 2 – Al usar la habilidad, aumenta las posibilidades de resistencia a los debuffs de todos los aliados en un ?%, dura ? turnos.

Nivel 3 – Ultimate lv +2, hasta lv 15; Basic Atk lv +1, hasta lv 10.

Nivel 4 – Tras usar ATQ Básico, infligirá Daño Imaginario extra igual al ?% del Valor de Escudo de todos los aliados, esto sólo puede activarse de nuevo tras ? turnos.

Nivel 5 – Habilidad Lv. +2, hasta un máximo de Lv. 15; Talento Lv. +2, hasta un máximo de Lv. 15.

Nivel 6 – Por cada aliado que tenga un escudo, la producción de daño de Aventurina aumenta un ?%.

Esto es todo lo que sabemos sobre Aventurine en Honkai Star Rail. Iremos actualizando este artículo con más información.