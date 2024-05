Cómo jugar Honkai Star Rail sin healer: mejores equipos sin sanadores

Un healer es casi fundamental en Honkai Star Rail, pero hay equipos que puedes formar para los que no necesitarás un sanador.

Honkai Star Rail tiene todo tipo de personajes disponibles, aunque podemos dividirlos según la Vía: en la Vía de la Cacería y Destrucción tenemos DPS, en Erudición tenemos magos, en Nihilidad a los debilitadores, en Armonía tenemos a los buffers, en Conservación a los tanques y en Abundancia a los healers.

Sin embargo, HoYoverse va haciendo distintas variaciones, y nos encontramos con personajes de Nihilidad que no parecen de Nihilidad, como Acheron, o personajes de Cacería cuya ulti no hace daño, como Topaz.

En cambio, en la Vía de la Abundancia, todos los personajes curan. Al menos, por el momento. Pero son muchos los jugadores que preferirían no necesitar a un healer en su equipo de Honkai Star Rail. ¿Se puede configurar algún equipo sin sanador? Sí, y aquí te contamos qué necesitas para ello.

Honkai Star Rail sin healer

Puedes sobrevivir sin un healer en Honkai Star Rail, pero siempre hay un ‘pero’. Y es que hay varios factores a tener en cuenta. Por ejemplo, es fácil jugar sin healer cuando estás farmeando en un cáliz, sobre todo los de nivel bajo que farmear para conseguir Créditos o material de experiencia. También puedes avanzar sin healer en el Universo Simulado si eliges la Vía de la Abundancia. Pero en otros modos es muy complicado avanzar sin un sanador.

El truco está en elegir el tanque adecuado para proteger a tu equipo. De hecho, la fórmula funciona también al revés: si eliges a un buen healer, no necesitarás un tanque en el equipo. ¿Y qué tanques pueden salvarte la vida cuando no llevas a un healer? La mejor opción es Fu Xuan, un personaje que prácticamente puede hacer a tu equipo inmortal. Pero hay otras combinaciones interesantes.

Mejores equipos de Honkai Star Rail sin un healer

Estas son algunas de nuestras combinaciones favoritas:

Fu Xuan + cualquier equipo

Fu Xuan es un ejército de una sola adivina. Este personaje puede bloquear todo el daño del resto del equipo y curarse del daño recibido sin despeinarse. Puede avanzar fácilmente sin un healer acompañándola.

Aventurino + Blade + Jingliu

Jingliu es un personaje de Destrucción absolutamente devastador, y Blade no se queda atrás. La sinergia de estos dos personajes es espectacular, ya que Jingliu daña al equipo para potenciar sus ataques, y Blade se potencia al recibir daño y tener poca vida. Si a eso le sumamos un escudo infinito en forma de Aventurino, tendremos una composición inmortal y mortífera.

Clara + 7 de Marzo

Si bien este equipo es muy de nicho, y no es tan fuerte, siguiendo la estrategia de escudo/taunt no tendrás nada que temer. La idea es colocar el escudo en Clara y que esta reciba el daño de los enemigos. Tanto Clara como Marzo tendrán ataques adicionales cuando Clara reciba daño. No será una locura de daño, pero es una buena forma de tener protegido al equipo.

