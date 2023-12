Duke Inferno en Honkai Star Rail: filtraciones, fecha y todo lo que sabemos

Duke Inferno es una próxima unidad en Honkai Star Rail que se filtró hace muy poco dentro de la comunidad. Esto es lo que necesitas saber sobre Duke Inferno en el juego.

Honkai Star Rail recibirá una nueva región llamada Colonipenal dentro del juego en los próximos meses. HoYoverse ofreció un primer vistazo a la región durante The Game Awards 2023, donde reveló a Cisne Negro (que a diferencia de Silver Wolf, parece que sí tendrá su nombre en español) y a Acheron.

Sin embargo, los filtradores trabajaron rápido y revelaron una plétora de otras unidades que también serán reveladas durante el ciclo de vida de Colonipenal. Una de esas unidades que se ha filtrado es Duke Inferno.

Esto es lo que sabemos de la unidad hasta ahora en el juego.

¿Quién es Duke Inferno en Honkai Star Rail?

Actualmente hay muy poca información sobre Duke Inferno. Sin embargo, su artwork filtrado parece que será una especie de demonio dentro del juego. Tiene una cara parecida a la del carnero (borrego cimarrón), pero parece estar ardiendo y en llamas.

También parece tener una corona en llamas sobre la cabeza y lleva un traje de color rojo.

¿Tiene Duke Inferno fecha de lanzamiento?

No, no hay fecha de lanzamiento para Duke Inferno en Honkai Star Rail. Sin embargo, si tenemos que predecirlo, no será jugable hasta el verano de 2024 o más.

Elemento y Vía de Duke Inferno en Honkai Star Rail

Actualmente no hay información sobre el elemento y la Vía de Duke Inferno en el juego. A juzgar por su aspecto, podría ser un personaje de Fuego, pero esto sería quedarnos solo con las apariencias.

Como veis, hay muy poca información sobre el personaje. Pero no os preocupéis, marcad este artículo como favorito y venid a revisarlo de vez en cuando. Nos encargaremos de actualizarlo con cualquier información filtrada y oficial que pueda salir de Duke Inferno.