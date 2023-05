Guinaifen en Honkai Star Rail: habilidades, fecha y filtraciones

Guinaifen es un personaje de fuego de 4 estrellas de Honkai Star Rail. Esto es todo lo que sabemos sobre sus habilidades.

Las filtraciones sobre los personajes de Honkai Star Rail siguen proporcionando a los Trazacaminos información sobre las próximas unidades, y esta vez, Guinaifen ha sido revelada. Este personaje de fuego de 4 estrellas pertenece a la Vía de la Nihilidad, que le permite debilitar a los enemigos e infligirles daño por quemadura.

Aunque no se ha mostrado ningún gameplay oficial de Guinaifen, eso no ha impedido que los filtradores de Honkai Star Rail hayan revelado sus habilidades. Así que, si quieres saber más sobre el próximo personaje de 4 estrellas del juego y quieres saber cómo podría funcionar Guinafen, nuestro práctico centro te lo pone fácil.

¿Quién es Guinaifen?

Guinaifen es un personaje de fuego de 4 estrellas que vive en Xianzhou Luofu. El filtrador de Honkai Star Rail, Mero, ha revelado que a Guinaifen le gusta usar su tiempo libre para practicar sus habilidades como artista callejera. No se sabe mucho más sobre este personaje inédito, pero es probable que veamos esta faceta performativa durante la historia del juego.

¿Hay fecha de lanzamiento?

No, HoYoverse aún no ha revelado la fecha de lanzamiento de Guinaifen. Sin embargo, nos aseguraremos de actualizar esta sección en cuanto tengamos más información, así que no olvides marcar esta página y visitarla con regularidad para conocer los últimos detalles.

Habilidades de Guinaifen en Honkai Star Rail

Un filtrador de Honkai Star Rail ha revelado las habilidades de Guinaifen, dando a los Trazacaminos un primer vistazo a cómo podría funcionar el personaje de Fuego de 4 estrellas cuando salga. Como siempre, los detalles que aparecen a continuación podrían cambiar antes de que Guinaifen aparezca en uno de los banners del juego. Como siempre, actualizaremos esta sección en cuanto tengamos más información.

Habilidad: Inflige Daño por fuego al objetivo y a los enemigos circundantes. Si el objetivo ya está ardiendo, él y los enemigos que lo rodean también sufrirán quemaduras.

Definitiva: Daño de fuego a todos los enemigos en función del ATQ de Guinaifen.

Talento: Tras usar ataques básicos, habilidades, definitiva o técnica, el enemigo entra en estado “Traga llamas” durante 2 turnos. Cuando se encuentra en el estado “Traga llamas”, el objetivo tiene la posibilidad de Arder y eliminar el estado “Traga llamas” al recibir daño de Fuego por primera vez. Cuando está en estado “Arder”, el objetivo recibe daño de Fuego continuo al principio de cada turno.

Técnica: Ataca inmediatamente a un enemigo aleatorio, infligiéndole daño de Fuego y daño adicional. Tras entrar en combate, Guinaifen y sus compañeros obtienen un escudo que puede resistir todos los ataques enemigos durante 2 turnos.

Esto es todo lo que sabemos sobre Guinaifen en Honkai Star Rail.