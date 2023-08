Prueba técnica de Honkai Star Rail en PlayStation 5: fecha, recompensas y más

La Prueba Técnica de Honkai Star Rail en PS5 permitirá a los Trazacaminos jugar por fin al juego gacha gratuito. A continuación te explicamos cómo puedes inscribirte y conseguir recompensas gratuitas.

La fecha de lanzamiento de Honkai Star Rail para PS5 ha sido uno de los lanzamientos más esperados, y muchos se han preguntado cuándo podrán por fin adentrarse en el juego. Sin embargo, durante la noche de apertura de la Gamescom, HoYoverse anunció que la Prueba Técnica de Honkai Star Rail para PS5 daría por fin a los jugadores la oportunidad de unirse a la acción.

Así que, si quieres empezar tu aventura de Honkai Star Rail en PS5 o simplemente deseas utilizar tu cuenta existente en tu consola, nuestro práctico centro tiene todo lo que necesitas saber, incluidos los detalles sobre las recompensas y la duración de la inscripción.

Duración de la prueba técnica de Honkai Star Rail en PlayStation 5

La Prueba Técnica de Honkai Star Rail para PS5 se publicó el 23 de agosto de 2023 y se prolongará hasta el 28 de agosto de 2023. Durante este tiempo, los jugadores de PS5 podrán adentrarse en el juego para ver cómo funciona en la última consola de Sony.

Cómo inscribirse en la Prueba Técnica de PS5 de Honkai Star Rail

Para inscribirte en la Prueba Técnica Honkai Star Rail PS5, tendrás que seguir los pasos que se indican a continuación:

Dirígete a la página oficial de registro de Honkai Star Rail PS5.

Crea o introduce la información de tu cuenta HoYoverse.

Haz clic en el botón “Regístrate ahora”.

Rellena la encuesta y envíala.

Es importante tener en cuenta que si sólo envías la información de preinscripción pero no envías correctamente la encuesta de reclutamiento, no serás seleccionado para la prueba técnica PS5 y no podrás optar a la posterior selección de acceso a la prueba.

Recompensas de la prueba técnica

A continuación encontrarás todas las recompensas de la Prueba técnica de Honkai Star Rail PS5:

Recompensas de inicio de sesión

Conjunto de artefactos de la caverna Pistolera de la espiga silvestre (4 Piezas)

Recompensas de preinscripción

100.000 preinscripciones: x10.000 Créditos

300.000 preinscripciones: x5 Diario de aventuras

600.000 preinscripciones: x5 Éter condensado

1.000.000 de preinscripciones: x1 Cono de luz de 4 estrellas La solemnidad del desayuno (Erudición)

Así que, ahí lo tienes, eso es todo lo que necesitas saber sobre la Prueba Técnica Honkai Star Rail PS5.

