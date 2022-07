¿Cuáles son los campeones con más skins de League of Legends?

League of Legends salió hace más de diez años y desde entonces no ha parado de sacar skins dentro del juego, pero ¿te has preguntado alguna vez cuáles son los campeones con más skins de todo el MOBA?

Con 160 personajes dentro de League of Legends y con 12 años de vida a sus espaldas, el título de Riot Games es uno de los más longevos actualmente.

Por supuesto, durante este tiempo no ha parado de sacar contenido en forma de campeones y skins. Sin embargo, parece que por el número de aspectos que tiene algunos personajes que la desarrolladora tiene algunos ojitos derechos a los cuales no paran de dejar de sacarles cosméticos.

Toda la información está recogida por la propia comunidad a través de este documento creado por Raid Boss Morde en Reddit.

Estos son los campeones con más skins dentro de League of Legends

Nombre Número de skins Fecha de salida Fecha de su nueva skin Ezreal 16 2010 26/1/2022 Lux 16 2010 26/1/2022 Miss Fortune 16 2010 31/3/2022 Akali 15 2010 -/07/2022 Ahri 14 2011 14/4/2022 Alistar 14 2009 04/02/2021 Twisted Fate 14 2009 26/8/2021 Annie 14 2009 2/12/2021 Riven 14 2011 31/3/2022 Vayne 14 2011 31/3/2022 Sivir 14 2009 28/4/2022 Katarina 14 2009 12/5/2022 Leona 14 2011 12/5/2022 Ashe 14 2009 9/6/2022 Caitlyn 14 2011 23/06/2022 Morgana 13 2009 10/2022 Lee Sin 13 2011 01/10/2020 Garen 13 2010 18/3/2021 Jax 13 2009 29/4/2021 Blitzcrank 13 2009 17/11/2021 Soraka 13 2009 2/12/2021 Teemo 13 2009 26/1/2022 Tristana 13 2009 26/1/2022 Ryze 13 2009 14/4/2022 Kayle 13 2009 28/4/2022 Nidalee 13 2009 9/6/2022

¿Por qué hay algunos personajes con más aspectos que otros en LoL?

Seamos sinceros, los campeones con más skins serán los campeones más populares dentro del juego. Sin embargo, tenemos que subrayar que la gran mayoría de ellos fueron campeones que salieron en los primeros tres años de vida del juego. Es decir, los campeones de la alfa (2009-2010) y los de las primeras temporadas de juego (2011-2013).

Obviamente, a más vida tengan los personajes dentro del juego más posibilidad habrá de que tengan más aspectos. A pesar de ello, hay varias excepciones que hemos visto en las últimas temporadas como Ekko (10 skins desde 2015) o Kai’Sa (9 skins desde su salida en 2018).

Algo bastante llamativo cuando repasamos la lista y vemos campeones longevos como Taric (5 skins desde 2009), Zac (4 skins desde 2013) u Ornn (2 skins desde 2017) con muchísimos menos aspectos que otros más nuevos.

Con una diversidad tan dispar, Riot Games hace un par de temporadas avisó de que cambiarían la forma de sacar aspectos. Su objetivo es que todos los jugadores recibiesen, al menos, una skin de alguno de sus personajes main.

Tendremos que esperar las próximas temporadas para ver cómo va desarrollándose.