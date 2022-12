Rekkles regresa a Fnatic para la LEC 2023: “me alegra estar de vuelta”

Tras la filtración de su regreso, Fnatic ha hecho oficial que Rekkles será el ADC de su equipo de League of Legends para la temporada 2023 del juego.

Es difícil pensar en Rekkles y no pensar en Fnatic. Sin embargo, durante el último año del competitivo de League of Legends, Martin “Rekkles” Larsson no solo estaba fuera del equipo naranjinegro sino que ni estaba en la LEC. Sin embargo, durante la pretemporada han pasado cositas que indicaban que el “rey en el norte” regresaría a su equipo.

A pesar de que se había reportado que Rekkles estaba buscando ofertas para jugar como support, el noruego volvió al equipo sustituyendo al español Víctor “Flakked” Lirola Tortosa como ADC y con un nuevo support a su lado.

Rekkles regresa a Fnatic muy sonriente

La filtración nos spoileó lo que iba a pasar en el futuro del equipo, pero aun así el anuncio del roster que competirá en la temporada 2023 ha sido muy bien recibido por la comunidad.