Riot Games deja fuera a Canadá del itinerario de países de los Worlds 2022 de League of Legends

Para terminar, la directoria global de LoL Esports, Naz Aletaha, le dio las gracias a la comunidad de League of Legends de Canadá por su “comprensión” en esta situación tan difícil. Asimismo, explicó que Riot Games “buscará la forma de llevar un gran evento de LoL Esports en un futuro a Canadá”.

Según explica Riot, el problema principal es que no saben si todos los jugadores recibirán la visa a tiempo a causa del protocolo por el COVID-19.

Sin duda alguna, los Worlds de League of Legends son la cita más esperada por cualquier fan del competitivo del juego. En él se reúnen los mejores equipos de todas las regiones para ver quién se alza campeón.

Riot Games ha hecho oficial la sede de las semifinales de de los Worlds 2022 de League of Legends y en vez de Canadá se hará en Estados Unidos cambiando así el plan de países de este año.

by Paula González