Noni es el campeón de los Saw Minecraft Games

Load More

Con ello, el streamer se lleva 20.000 euros del premio de Saw Minecraft Games . Y el derecho a fardar de haber sido el ganador del primer evento de este tipo.

— Saw Minecraft Games (@ProyectSW) June 18, 2022

Enhorabuena a @Noniigamer por ser el ganador de la primera edición de los Saw Minecraft Games.

Con tantísimas muertes el segundo día, sabíamos que el tercer día de competición iba a estar muy reñido. Con una tensión que duró todo el evento, las primeras muertes no tardaron prácticamente nada en llegar. Entre alianzas y traiciones, solo 12 de 30 participantes restantes consiguieron superar las pruebas antes de acceder al Ayuntamiento. Votaciones, más traiciones y sacrificios (el de Auronplay, que se quitó de en medio para provocar aún más tensión entre el resto) nos llevaron a la gran final.

Finalmente, en el tercer día coronamos al campeón de Saw Minecraft Games.

Este fin de semana se han celebrado los Saw Minecraft Games. Hasta 100 streamers distintos han participado en el evento organizado por Auronplay que nos traslada a un macabro juego. Si bien el primer día de juego fue tranquilo, con solo 20 muertes, en el segundo comenzó la hora de la verdad. 50 streamers cayeron el viernes, entre los cuales se encontraban Ibai, Grefg, Luzu o Alexby, entre muchos, muchísimos otros.

Noni ha pasado por dealnte de D3stri en los Saw Minecraft Games de Auronplay para llevarse a casa los 20.000 euros del premio para el campeón.

by María Pastoriza