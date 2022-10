Blizzard desvela accidentalmente las zonas PvE de Overwatch 2

El modo PvE de Overwatch 2 se espera a que llegue en 2023, sin embargo, parece que Blizzard haya dado la opción de jugarlo antes de tiempo tras que un jugador encontrarse unas áreas sospechosas en ciertos mapas.

El lanzamiento de Overwatch 2 ha sido un gran éxito para Blizzard con 25 millones de jugadores sumergiéndose en la secuela del shooter. Sin embargo, muchos usuarios se han sentido decepcionados con que el modo PvE no llegue hasta 2023.

Desde el principio del juego, los jugadores pidieron tener un modo PvE para desarrollar la historia del universo de Overwatch así como de los personajes. Blizzard accedió a traerlo en la secuela, pero no estaría desde el principio de la secuela.

Overwatch 2 habría enseñado el modo PvE antes de tiempo

En teoría el modo PvE llegaría en 2023 pero Blizzard abrió de forma accidental áreas secretas de los mapas del juego que se usarán para el modo historia.

El usuario de Twitter @Squiggle descubrió que si entrábamos en una partida personalizada en King’s Row y establecemos la partida en “solo amigos” podremos explorar las áreas completamente nuevas del mapa.

Apareceremos en una ubicación familiar pero pronto veremos cómo se abre una sección cerrada donde podremos caminar. Ahí veremos una gran cantidad de edificios nuevos para entrar, así como una sección completa del metro que “se supone que es para PvE o algún tipo de expansión”.

Dado que es una versión bastante temprana del mapa que no debería de ser todavía visible, hay zonas que todavía no se han terminado por lo que vemos paredes negras que separan algunas áreas que no deberían de estar presentes cuando el modo PvE llegue a Overwatch 2.

Misma situación ocurre en La Habana con áreas secretas que no podemos ver en las partidas en línea, pero sí que podemos hacerlo en las personalizadas. No obstante, al momento de redactar esta noticia se desconoce si hay otros mapas con áreas pensadas para el modo PvE.

Aunque no nos da mucha información clara de qué podemos esperar, sí que nos arroja algo de luz sobre dónde se llevarán algunas de las misiones.