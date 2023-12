Doctor Who Temporada 14: todo lo que sabemos

BBC / DOCTOR WHO

Una de las series más esperadas es la nueva temporada de Doctor Who. Mucho se ha dicho sobre el regreso de este querido y carismático médico, pero, ¿cúando será estrenada? ¿a quién veremos? Si estas dudas dan vuelta por tu cabeza, no te preocupes que acá te diremos todo lo que sabemos de la temporada 14 de esta famosa serie.

La unica constante es el cambio, esto es algo que nos ha enseñado muy bien Doctor Who. La serie clásica de la BBC (que ahora llega a Disney+ en Estados Unidos para esta próxima temporada) es conocida por los cambios que tiene el afamado Doctor; no sólo en el actor que lo interpreta, sino también en los compañeros que tiene.

Esto significa que cuando llega una nueva temporada, la misma puede tener un nuevo showrunner, compañero y, por supuesto, un nuevo Doctor. Puede ser bastante difícil estar al tanto de todo, para ser honestos.

Esto es todo lo que sabemos hasta ahora sobre la 14ª temporada -o 1ª temporada, como se llama ahora- de Doctor Who.

¿Hay fecha de estreno para la temporada 14 de Doctor Who?

A pesar de que hay muchos rumores y algunas filtraciones rondando por la web, al momento de escribir este artículo no hay ninguna confirmación oficial sobre la fecha de estreno de la temporada 14 de Doctor Who. Lo más probable es que esta vea la luz en 2024, después del próximo Especial de Navidad, que llegará el día de Navidad de 2023.

Hace tiempo que terminó el rodaje de la 14ª temporada de Doctor Who. Dylan Holmes Williams, que ya dirigió episodios de Servant, de M. Night Shyamalan, será el responsable de dirigir el primer episodio.

De hecho, se ha informado de que el rodaje de la segunda serie de Ncuti Gatwa ya ha comenzado.

Además de lo anterior, el showrunner Russell T. Davies -que regresa luego de haber trabajado en el Doctor 9º y 10º – ha revelado que Doctor Who se reanudará anualmente, sin años intermedios entre temporadas, lo que significa que tendremos mucho que ver de esta saga.

¿Hay tráiler para la nueva temporada de Doctor Who?

Hasta los momentos no hay un tráiler de la temporada 14 de esta serie, sin embargo sí hay imágenes y también un tráiler del Especial de Navidad que sirve como un abre bocas a lo que se viene, probablemente el año que viene.

Mira el tráiler acá:

En Twitter se han publicado muchas imágenes del nuevo Doctor y su acompañante con sus trajes, que puedes ver a continuación:

El 20 de abril de 2023, nuevas imágenes del Doctor y Ruby fueron compartidas en línea. Estas muestran a la pareja en elegantes trajes de estilo años 60 – lo que confirma que la TARDIS aterrizará en los años 60 en algún momento de la temporada 14.

Y los adelantes continúan, ya que se han publicado más imágenes del set, mostrando a la pareja en lo que parece ser el período de la regencia. “Vístete para impresionar y ten cuidado con la duquesa…“, dice el pie de foto.

También se ha desvelado la nueva versión del icónico destornillador sónico del Doctor, que tiene un aspecto tan retro como Gatwa en el papel:

¿Cuál será el elenco de la temporada 14 de Doctor Who?

Hasta los momentos, esta es la lista de actores y actrices que han confirmado su participación en la serie:

Ncuti Gatwa como el Doctor

Millie Gibson como Ruby Sunday, la compañera del Doctor

Jemma Redgrave como Kate Lethbridge-Stewart

Aneurin Barnard como Roger ap Gwilliam

Michelle Greenidge en un papel desconocido

Anita Dobson como la Sra. Flood

Jack Forsyth-Noble como Will

Indira Varma como Duquesa

Bonnie Langford como Melanie Bush

Lenny Rush como Morris

Jinkx Monsoon en un papel desconocido

Jonathan Groff en un papel desconocido – potencialmente de la época de la Regencia

Bhav Joshi en un papel desconocido

Eilidh Loan en un papel desconocido

Pete MacHale en un papel desconocido

Miles Yekinni en un papel desconocido

Hemi Yeroham en un papel desconocido

Gatwa es conocido por su papel de Eric Effiong en Sex Education, mientras que Gibson ha ganado recientemente un premio por su interpretación de Kelly Neelan en Coronation Street.

Ambos miembros del reparto fueron anunciados en las redes sociales, con emojis ingeniosos que insinuaban su revelación.

Gibson también se dio a conocer durante el programa benéfico de la BBC Children in Need, donde salió de una Tardis en el escenario.

Después de que el casting de Gatwa se revelara al mundo, dijo: “No hay palabras para describir cómo me siento. Una mezcla de profundo honor, emoción y, por supuesto, un poco de miedo“.

“Este papel y este programa significan mucho para un montón de personas en todo el mundo, incluido yo mismo, y cada uno de mis predecesores, de increíble talento, ha manejado esta responsabilidad y este privilegio únicos con el máximo cuidado. Me esforzaré al máximo por hacer lo mismo“.

En respuesta a su nombramiento, Gibson declaró (según Digital Spy): “Aunque aún no me lo creo del todo, me siento muy honrada de haber sido elegida como la compañera del Doctor“.

El regreso de Jemma Redgrave también se anunció a través de las redes sociales. Redgrave, que interpreta a Kate Lethbridge-Stewart, ha sido un personaje recurrente en Doctor Who desde la séptima temporada.

La ganadora de RuPaul’s Drag Race, Jinkx Monsoon, tendrá un papel importante en la próxima temporada. Russell T Davies expresó su entusiasmo por el casting cuando se anunció la noticia, declarando: “En una galaxia de cometas y supernovas, aquí viene la mayor estrella de todas. Jinkx Monsoon está en rumbo de colisión con la TARDIS, y ‘Doctor Who’ nunca volverá a ser lo mismo“.

El 19 de abril de 2023, se compartió un primer vistazo al personaje de Monsoon a través de las redes sociales de Doctor Who, donde se le describía como “El enemigo más poderoso del Doctor hasta la fecha.”

El patrón de piano en el traje y los antecedentes del actor en Broadway sugieren que podría haber un elemento musical en este villano – ¿podría esto significar que el primer episodio musical de Doctor Who está en el horizonte? El tiempo lo dirá.

El 5 de mayo de 2023 se anunció que Jonathan Groff desempeñará un “papel clave” en la 14ª temporada. El actor ha trabajado en numerosas series y películas de éxito a lo largo de los años, entre ellas la voz de Kristoff en Frozen y su papel junto a Keanu Reeves en Matrix Resurrecciones.

La carrera de Groff comenzó en Broadway, donde obtuvo reconocimiento por interpretar el papel de Melchior Gabor en Spring Awakening, y más recientemente ha interpretado el papel del rey Jorge III en Hamilton, de Lin-Manuel Miranda, que le valió una nominación al Tony. Curiosamente, aparece con un atuendo histórico similar en las imágenes de la regencia que aparecen más arriba en este artículo.

Los antecedentes musicales del actor han llevado a los fans a especular con la posibilidad de un episodio musical de Doctor Who en la 14ª temporada.

Recientes noticias también han revelado que Jonah Hauer-King, del remake de acción real de La Sirenita, se unirá a la próxima temporada.

No hay duda de que habrá más miembros del reparto a lo largo de la serie, y es probable que haya algunas estrellas invitadas, como Stephen Fry y Kylie Minogue. En cuanto sepamos algo más del reparto, te lo contaremos aquí mismo.

¿Cuál será la trama de la temporada 14 de Doctor Who?

Aunque deducimos que la 14ª temporada seguirá la premisa habitual de la serie, es decir, un Señor del Tiempo que viaja por el tiempo y el espacio con una compañera mientras salva el universo aquí y allá, por el momento no hay ningún argumento confirmado para la 14ª temporada de Doctor Who.

Es probable que la serie aborde la regeneración anterior del Doctor, ya que podemos esperar que Tennant se transforme en Gatwa durante el especial del 60 aniversario.

También se ha revelado que UNIT volverá a aparecer, debido al regreso de Jemma Redgrave como Kate Stewart. En cuanto a los que no aparecerán, parece que uno de los mayores monstruos de la franquicia, los Daleks, no hará acto de presencia.

Lo que sí sabemos es que la nueva temporada constará de ocho episodios -incluido un final en dos partes- junto con un especial de Navidad. Aunque se trata de un número de episodios inferior al que suelen tener las temporadas, el regreso del especial de Navidad entusiasmará sin duda a muchos fans de la serie.

Como dijo Russell T. Davies a la revista Doctor Who: “Vale, son menos episodios que la última temporada completa. Pero dennos tiempo. Tenemos planes, ¡y eso es una promesa!“.

Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto por ahora, Russell T Davies afirmó recientemente que un próximo episodio es una de “las cosas más grandes” que ha hecho nunca.

Durante una entrevista radiofónica con Michael Ball, mencionó brevemente su entusiasmo por la 14ª temporada, afirmando: “He [empezado a trabajar en el nuevo Doctor Who] Me senté aquí y vi el episodio 4 anoche, y creo que es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Así que estoy muy muy feliz“.

El último número de Doctor Who Magazine, que llegó a las estanterías el 2 de marzo de 2023, también ha contado con algunas opiniones de miembros del equipo, como la coordinadora de efectos visuales, Sian Reynish, que ha hablado sobre algunas de las nuevas técnicas y tecnologías que se están utilizando para rodar la temporada y el especial de Navidad que dará paso a la etapa de Ncuti Gatwa en la TARDIS.

Reynish hizo hincapié en el uso de drones en el set, declarando: “En el especial de Navidad que estamos rodando, estamos rodando con drones en el plató, algo que nadie había hecho antes por la forma en que El Doctor corre erráticamente alrededor de la TARDIS. Es increíble tener ese tipo de tomas“.

También se reveló que “tecnología de gama alta, del tipo que utiliza Marvel” se está utilizando actualmente para hacer Doctor Who en Gales, lo que el coordinador de VFX “piensa que es bastante especulador. Significa que Doctor Who está a la vanguardia de la superación de los límites“.

Por último, Reynish alabó la interpretación de Ncuti Gatwa del Señor del Tiempo titular, afirmando que “es joven y divertido. El equipo dice que está dispuesto a todo, y creo que lo hará suyo y no intentará copiar los modales de nadie. Es realmente individual y eso es lo que queremos, ¡un nuevo nuevo Doctor!“.

¿Cómo será la banda sonora de la nueva temporada de Doctor Who?

El 24 de abril de 2023, se anunció que el compositor Murray Gold regresará a Doctor Who junto a la Orquesta Nacional de Gales para las esperadas celebraciones del 60 aniversario y seguirá al timón musical del programa durante la 14ª temporada.

Gold comenzó a trabajar en Doctor Who desde 2004, y permaneció en la serie durante más de doce años, poniendo banda sonora a los Doctores de Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith y Peter Capaldi antes de abandonar la serie en 2017.

Durante su etapa inicial como compositor de Doctor Who, Gold fue responsable de revitalizar el tema musical clásico, así como de crear muchos temas icónicos para los compañeros más cercanos y los enemigos más mortíferos del Doctor. Su emotiva partitura fue una parte integral del renacimiento, con canciones como “Doomsday”, “I Am The Doctor” y “Rose’s Theme”, que se convirtieron en las favoritas de los fans.

Sobre su regreso a la serie, Gold declaró: “Estoy muy contento de que me hayan invitado a dar otro alegre paseo en la TARDIS. No me lo pensé dos veces. Trabajar con Russell y su equipo es un placer”.

Y esto es todo lo que tienes que conocer. Estamos seguros de que hemos cubierto todo. De todas formas estaremos actualizando este artículo en cuanto sepamos más.