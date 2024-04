¿Habrá Temporada 2 de Shogun? Todo lo que sabemos

Shogun es una de las series de televisión más aclamadas del año, y con el final de la temporada 1, se está hablando de si habrá temporada 2. Esto es lo que sabemos.

Shogun es la segunda adaptación a serie de televisión de la aclamada novela de 1975 de James Clavell sobre las aventuras de un inglés en Japón a principios del siglo XVII.

Si bien está basado libremente en una historia real, el protagonista es el ficticio John Blackthorne, conocido por unos como el hereje y por otros como el “Anjin”, que se traduce como navegante. Luego de 10 capítulos, muchos esperan la Temporada 2 de Shogun pero, ¿sucederá? Cuidado: spoilers a continuación.

Shogun: ¿Tendremos Temporada 2?

Actualmente no hay planes para una segunda temporada de Shogun. FX y Hulu, que emitieron la serie en Estados Unidos, por el momento no dieron luz verde a una continuación. Los directores no están trabajando en una continuación, y la primera temporada terminó de forma satisfactoria y autoconclusiva.

En declaraciones a The Hollywood Reporter en marzo, uno de los showrunners, Justin Marks dijo de la serie: “Llevamos la historia hasta el final del libro y pusimos un punto al final de la frase. Nos encanta cómo termina el libro; fue una de las razones por las que ambos supimos que queríamos hacerlo, y terminamos exactamente en ese punto.”

Marks añadió que si se produjera la segunda temporada, ya estaría en marcha, afirmando que Shogun no es como una “serie de televisión normal, en la que si estuviéramos en una situación como esta promocionándola, no sólo estaríamos ya en la sala de guionistas, sino que ya estaríamos en el plató rodando la segunda temporada.”

La segunda temporada depende del “apetito de la audiencia”

Dicho esto, Shogun es todo un éxito para FX/Hulu/Star+/Disney+, ya que el estreno de la serie obtuvo 9 millones de espectadores en todo el mundo. Tendremos que esperar a los próximos meses para ver que ocurre.

James Clavell escribió muchos más libros, ambientados antes y después de los sucesos de Shogun, cualquiera de los cuales podría adaptarse a una serie. Aunque personajes importantes como Lady Mariko y Kashigi Yabushige no sobrevivieron a esta temporada, los dos protagonistas, John Blackthorne y Lord Toranga sí lo hicieron.

La hija del autor, Michaela Clavell, fue productora ejecutiva de la nueva serie y, en declaraciones a The Direct, se mostró más optimista: “La audiencia nos hará saber si hay, si hay apetito para ello. Ya veremos. Es una gran pregunta. Ojalá supiera la respuesta completa, pero no la sé.”

Así que, aunque por el momento Shogun Season 2 es un no, también podría ser un caso de “ojo con esto”. Recuerda visitar este artículo regularmente, porque si hay alguna novedad o cambio de planes, lo mantendremos actualizado.