Joker 2: fecha de estreno, tráiler, reparto, título, argumento y más

Aquí está todo lo que sabemos sobre la esperada secuela, el Joker: Folie à Deux, desde su fecha de estreno, reparto, argumento y otros detalles.

Joker: Folie à Deux no llegará hasta dentro de un tiempo, pero eso no significa que no estemos impacientes por verla. La primera película del El Joker fue muy aclamada -y controvertida-, pero nadie puede negar que fue un momento fascinante del cine moderno.

La película, que seguía la historia -en cierto modo inventada- del legendario villano, se inspiró en Taxi Driver, de Martin Scorsese, y recibió 11 nominaciones a los Oscar, ganando el de Mejor Banda Sonora Original y el de Mejor Actor.

También se convirtió en la primera película clasificada R en recaudar más de mil millones de dólares en todo el mundo. Así que no es de extrañar que la gente esté esperando con impaciencia la secuela.

Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora sobre Joker 2, desde su argumento hasta su reparto y mucho más.

Fecha de estreno de Joker 2: ¿Cuándo se estrena?

Joker: Folie à Deux llegará a los cines el 4 de octubre de 2024.

Puede parecer mucho tiempo, pero no nos van a dejar completamente solos. Cuando la producción se puso en marcha a finales de 2022, el director Todd Phillips compartió una imagen en el set, nuestro primer vistazo a Guason en la secuela.

Phillips compartió la foto en su página de Instagram, que muestra a Arthur Fleck (The Joker/Joaquin Phoenix) con semblante serio mientras recibe un afeitado de una figura desconocida. Probablemente alguien que dirige el centro en el que Arthur está recluido, el Asilo Arkham.

Phillips también puso en el pie de foto: “Día 1. Nuestro chico. #joker” junto a la foto. Y muy pronto, la imagen estaba en todas partes, dejando que el mundo supiera que el rodaje había comenzado.

Unos cuatro meses más tarde, el propio director volvió a informar a los fans de que el rodaje había concluido oficialmente.

El 5 de abril de 2023, el rodaje principal había terminado y el equipo se encaminaba hacia el estreno, previsto para finales de 2024.

Junto con la noticia, Phillips ha compartido dos nuevas imágenes, una de cada personaje central. Aquí, tenemos un nuevo vistazo a la Harley Quinn de Lady Gaga y otra vista del Joker de Phoenix, con la cara pintada.

Trailer de Joker 2: ¿Existe alguno?

Además de la imagen, desde hace unos meses existe un vídeo de presentación de Joker 2: Foile à Deux, que puedes ver a continuación:

Aunque todavía no se ha publicado ningún tráiler oficial de Joker 2, este teaser es sin duda suficiente para entusiasmarte, ya que te permite saber quiénes serán los principales protagonistas de la película. Hablando de eso…

Reparto de Joker 2: ¿Quién protagoniza la secuela?

Como muestra el material promocional, Joaquin Phoenix obviamente retomará su papel como el Príncipe Payaso del Crimen, El Guasón, y es emocionante preguntarse cómo continuará dando su propio giro al papel.

Y, por supuesto, todos estamos muy emocionados por ver a Lady Gaga protagonizar a la icónica villana Harley Quinn, sobre todo porque la película aparentemente va a ser un musical. Lady Gaga ha demostrado que puede hacer tanto cosas serias (A Star is Born) como desenfadadas (House of Gucci), lo que la hace perfecta para el papel.

También está la noticia de que Zazie Beetz volverá como la “novia” Sophie Dumond, aunque sigue siendo ambiguo cómo se incorporará a la película. Incluso es una incógnita si estará viva o muerta.

Otras estrellas son Brendan Gleeson (Paddington 2), Harry Lawtey (Industry) y Jacob Lofland (The Maze Runner). Se dice que Lofland interpretará a un compañero en el manicomio Arkham, pero por el momento se desconocen los papeles de Gleeson y Lawtey, aunque Deadline ha informado de que su papel podría ser “importante”.

Por último, aunque no está confirmado, existe la posibilidad de ver el regreso de Bruce Wayne, interpretado por el actor infantil Dante Pereira-Olson, aunque cuánto de él veremos dependerá de hasta qué punto la película planea ser una historia adyacente a Batman.

Argumento de Joker 2: ¿Qué pasará en la secuela?

No sabemos mucho acerca de la película, pero todavía hay mucho que preguntarse.

A juzgar por el título, Folie á Deux, la película se centrará sin duda en la exploración de la relación entre Harley Quinn y el Joker, aunque es difícil saber qué partes de su relación se mostrarán, ya que su romance es largo y tóxico.

El hecho de que la película vaya a ser aparentemente un musical es ciertamente algo fuera de lo común. Podemos imaginar que los números musicales surgirán de los delirios del protagonista de esta película y de su interés amoroso, para contextualizarlos en el descarnado mundo de la franquicia del Joker.

En cuanto a la trama, los datos son escasos. Joker terminó con la fuga del villano titular del Asilo Arkham, pero la imagen más reciente de esta película sugiere que, o bien había sido capturado de nuevo, o nunca salió.

La secuela podría centrarse en el crecimiento de Batman, ya que la primera película mostraba el asesinato de los padres de Bruce Wayne a manos de manifestantes inspirados en el Joker.

Sin embargo, aunque esa película se basaba libremente en el cómic Batman: The Killing Joke (1988), Philips no parece haberse inspirado en ningún medio para Folie á Deux, y ha declarado a Total Film que “el objetivo nunca fue introducir a Joaquin Phoenix en el universo de las películas de cómics. El objetivo era introducir las películas de cómics en el universo de Joaquin Phoenix“.

Y esto es todo lo que sabemos hasta ahora. Te mantendremos actualizado en caso de saber más información.