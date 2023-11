Jujutsu Kaisen: todas las muertes de personajes explicadas

Jujutsu Kaisen es un shonen oscuro que alberga una gran cantidad de muertes de personajes, 37 para ser exactos, así que aquí tienes una lista con la explicación de cada una de estas.

Incluso entre las series shonen oscuras, Jujutsu Kaisen es famosa por su brutal narrativa. La historia de este famoso anime se sitúa en un mundo en el que las emociones negativas se acumulan y dan lugar a espíritus malditos que amenazan la seguridad de la gente.

Los hechiceros de Jujutsu arriesgan sus vidas para hacer frente a esas maldiciones y también guían a los jóvenes estudiantes para que hagan lo mismo.

Sin embargo, la batalla contra las maldiciones es interminable, ya que seguirán existiendo mientras haya seres humanos. Por si fuera poco, también hay maldiciones que van en contra de los hechiceros. Por ello, la sociedad del Jujutsu ha sufrido innumerables bajas a lo largo de los años y sigue haciéndolo.

Aunque el anime sólo está emitiendo su segunda temporada, el manga se encuentra en su recta final y cuenta con su buena ración de tragedias.

El número no hace más que aumentar a medida que los Hechiceros luchan contra los villanos. Aquí tienes una lista de los 37 personajes que han muerto en Jujutsu Kaisen hasta la fecha.

Advertencia: Este artículo contiene importantes spoilers del anime y el manga.

1. Wasuke Itadori

Wasuke era el abuelo de Itador, presentado al principio de la serie. También es el primer personaje que muere en Jujutsu Kaisen. Los padres de Yuji no estaban, así que Wasuke lo crió. El joven decía que Wasuke era más como un padre para él. Sucumbió a su vejez y murió tras pedir a Yuji que ayudara a los demás para no sentirse solo en el momento de su muerte.

2. Tadashi Okazaki

Tadashi era un delincuente que cumplía condena en el centro de detención juvenil de Eishu. Atropelló a una niña y la mató tras conducir sin carné. También fue una de las pocas personas que vio el Útero Maldito metamorfosearse en el aire. Cuando la maldición maduró, mató a Tadashi y a otros miembros del personal. Tras oír a la madre de Tadashi llorar por él, Yuji intentó salvarlo, pero para entonces ya estaba muerto.

3. Nagi Yoshino

Nagi era la madre de Junpei y su única familia. Se diferenciaba de los padres convencionales, que obligaban a sus hijos a hacer lo que les pedían. Incluso después de saber que su hijo se saltaba las clases, confía en él y le anima a hacer lo que cree correcto. Un espíritu maldito mató a Nagi, pero en realidad era un complot de Mahito para manipular a Junpei. La maldición sólo entró en la casa de Nagi gracias al dedo de Sukuna que Mahito colocó allí.

4. Junpei Yoshino

Junpei era un estudiante normal y corriente que se convirtió en un usuario de maldiciones tras conocer a Mahito. Mahito sólo le consideraba un juguete y le manipulaba para divertirse. Incluso mató a la madre de Junpei para llevarlo al límite. Para entonces, Yuji y Junpei ya se conocían, así que el primero fue a salvarle. Sin embargo, Mahito convirtió a Junpei en un humano transfigurado y lo mató justo delante de Yuji. El incidente hizo que Yuji le guardara rencor a Mahito hasta el final.

5. Kechizu

Kechizu era uno de los Pintores de la Muerte y el hermano menor de Choso y Eso. Al igual que sus hermanos, poseía las técnicas de Corrosión Extrema, pero era más débil que ellas. Luchó contra Yuji, Nobara y Megumi junto a Eso. Yuji y Nobara consiguieron dominarle, y la técnica de este último hizo estallar el vientre maldito en un instante.

6. Eso

Eso era el hermano mediano de Choso y Kechizu. A diferencia de Kechizu, tenía forma humanoide y era más fuerte. Aparte de las técnicas de Corrosión Extrema, Eso también tenía otras técnicas. Yuji y Nobara lucharon contra los hermanos, creyendo que eran espíritus malditos, lo que pronto resultó ser un error. Tras ver a Eso llorar por la muerte de Kechizu, Yuji se sintió inmensamente culpable, pero aun así tuvo que llevar a cabo su misión. Yuji ayudó a Nobara a matar a Eso mientras huía del lugar.

7. Suguru Geto

Suguru es uno de los personajes más populares de Jujutsu Kaisen, y su muerte tuvo lugar en la película precuela. Al principio se le presentó como un antagonista despiadado, pero los fans empezaron a quererle cuando se desveló su historia. Nadie podría ocupar el lugar de Suguru en la vida de Gojo, y éste pasó por una angustia extrema tras su traición. Suguru fue herido de muerte tras perder contra Yuta, y Gojo asestó el golpe final.

8. Rika Orimo

Rika era amiga de la infancia de Yuta, y ambos prometieron casarse cuando fueran mayores. Sin embargo, Rika murió en un accidente de coche a los once años. Debido a la inmensa energía maldita de Yuta, su incapacidad para aceptar la muerte de Rika la convirtió en una aparición de grado especial. Permaneció al lado de Yuta durante años hasta que éste consiguió liberarla de su maldición. Incluso después de que el alma de Rika pasara al más allá, el espíritu maldito sigue junto a Yuta y le ayuda en la batalla.

9. Riko Amanai

Riko era un Recipiente de Plasma Estelar destinada a fusionarse con el Maestro Tengen para mantener las barreras. La inmortalidad del Maestro Tengen no es perfecta, ya que requeriría un nuevo recipiente cada pocos siglos. Sin embargo, muchos no hechiceros no querían que el Maestro Tengen se “manchara” utilizando otros cuerpos. Finalmente, Riko es asesinada por Toji Fushiguro, a pesar de que Gojo y Geto la protegen.

10. Misato Kuroi

Misato Kuroi era la cuidadora de Riko desde que ésta tenía cuatro años. Los padres de Riko murieron hace mucho tiempo, así que Misato era su única familia. Aunque podía ver maldiciones y tenía habilidades bastante decentes, no era una combatiente y era incapaz de proteger a la joven. Shiu Kong se llevó a Misato tras la muerte de Riko. Su muerte sólo se insinuó, pero nunca se confirmó hasta más adelante en la serie.

11. Toji Fushiguro

Toji era miembro del Clan Zenin, pero nunca fue aceptado por ellos por no tener energía maldita. Era uno de los personajes más fuertes de la serie, que tenía un cuerpo con restricciones celestiales. Las habilidades sobrehumanas de Toji y sus cinco sentidos agudizados le permitían derrotar incluso a hechiceros de grado especial. Tras recibir heridas mortales de Toji, Gojo utilizó por primera vez la Técnica Maldita Inversa y mató al Asesino de Hechiceros.

12. Yu Haibara

Yu Haibara era compañero de clase de Kento Nanami y subalterno de Gojo y Geto. Un año después de la muerte de Riko, cuando Geto aún era incapaz de superarla, Haibara y Nanami fueron enviados a una misión para acabar con una maldición de Grado 2. Al llegar allí, descubren que en realidad se trataba de una deidad de la zona y lo suficientemente fuerte como para ser de Grado 1. La maldición era demasiado poderosa para los hechiceros inexpertos, lo que causó la muerte de Haibara. Tras la tragedia, Gojo fue allí para acabar con la maldición.

13. Kokichi Muta (Mechamaru)

La muerte de Kokichi Muta fue la primera de un personaje en el arco del Incidente de Jujutsu Kaisen Shibuya. Ayudó a Mahito y a sus aliados a infiltrarse en la Escuela de Jujutsu para poder conseguir un cuerpo normal con laTécnica de la Mutación Libre. Como resultado de su cuerpo celestialmente restringido, Kokichi tenía una inmensa energía maldita pero un cuerpo frágil. Tras conseguir un cuerpo sano, Mahito mató a Kokichi poco antes de que comenzara el Incidente de Shibuya.

14. Hanami

Hanami era un espíritu maldito de grado especial no registrado aliado de Jogo, Dagon y Mahito. Junto a Jogo y Choso, a Hanami se le pidió que mantuviera a Gojo en el mismo lugar durante veinte minutos para que Kenjaku pudiera activar el Reino de la Prisión. Tras ver cómo los villanos asesinaban sin piedad a los civiles, Gojo se enfadó muchísimo y mató a Hanami fácilmente.

15. Ogami

Ogami era una usuaria de maldiciones que se alió con Kenjaku para sellar a Gojo. Quería cometer crímenes libremente, pero la existencia de Gojo la limitaba. Ogami tenía la capacidad de invocar el cuerpo o la información del alma de una persona fallecida utilizando su cadáver. Fue asesinada tras invocar a Toji, a quien no pudo engañar.

16. Dagon

Dagon ya existía mucho antes en la serie, pero no maduró hasta el arco del Incidente de Shibuya. Nanami, Naobito, Maki y Megumi unieron sus fuerzas, pero aun así no fueron rivales para la abrumadora fuerza de Dagon. Sin embargo, Toji entra en sus dominios y lo mata simplemente guiándose por su instinto. Dagon despreció por completo a Toji, una persona sin energía maldita, y pagó el precio por ello.

17. Naobito Zeninç

Como poderoso hechicero y jefe del Clan Zenin, Naobito luchó en primera línea en el Incidente de Shibuya. Desempeñó un papel crucial en la derrota de Dagon, ya que le impidió levitar, lo que permitió a Toji asestar el golpe final. Sin embargo, tras cerrarse el dominio de Dagon, Jogo entró en escena y quemó a los hechiceros ya heridos. Aunque Nanami y Maki sobrevivieron al ataque a pesar de resultar gravemente heridas, Naobito murió pocos días después.

18. Mimiko Hasaba

Suguru adoptó a Mimiko junto a su hermana gemela, Nanako. Tras ver cómo su aldea maltrataba y mantenía prisioneras a dos niñas, mató a todos los habitantes y se las llevó con ella. Las hermanas eran usuarias de maldiciones y ayudaron a Suguru durante su Desfile Nocturno de los Cien Demonios. Mimiko y Nanako pidieron a Sukuna que matara a Kenjaku, pero éste, molesto, le voló la cabeza a Mimiko.

19. Nanako Hasaba

Tras ver morir a Mimiko, Nanako intenta atacar a Sukuna. Sin embargo, su cabeza es cortada por la mitad al segundo siguiente. Sukuna se enfadó con las hermanas, que pensaron que podrían aprovecharse de él al conocer la ubicación del último dedo y pedirle un favor a cambio. A pesar de todo lo que hicieron, estas dos muertes de personajes en Jujutsu Kaisen fueron realmente lamentables, ya que sólo querían liberar el cuerpo de Geto de Kenjaku.

20. Jogo

Jogo obligó a Yuji a consumir diez de los dedos de Sukuna, haciendo un total de quince. Esperaba poner a Sukuna de su lado, pero éste, en cambio, atacó a la maldición. La pelea no duró mucho, pero Sukuna aprovechó la oportunidad para destruir gran parte de Shibuya. Una vez finalizado el combate, Sukuna dio a Jogo el reconocimiento que buscaba desesperadamente. Tras oír a Sukuna llamarle “fuerte”, Jogo lloró y dio su último suspiro.

21. Haruta Shigemo

Haruta era un usuario de maldiciones aliado de Kenjaku. Tras causar problemas durante el Festival de Intercambio de las Escuelas Hermanas, regresó a Shibuya y comenzó a atacar a los hechiceros y sus ayudantes. Haruta fue brutalmente derrotado por Nanami, pero consiguió sobrevivir y se dispuso a matar a Megumi. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Sukuna interfirió y destruyó Shibuya a la vez que cortaba verticalmente a Haruto por la mitad.

22. Kento Nanami

Como personaje favorito de los fans de Jujutsu Kaisen, la muerte de Nanami fue extremadamente impactante, especialmente por lo brutal que fue. Tras resultar herido en los dominios de Dagon, Jogo quemó por completo el cuerpo de Nanami. Sin embargo, incluso con esas heridas mortales, sigue matando a los humanos transmutados de Shibuya hasta que se encuentra con Mahito. La maldición hace estallar fácilmente la parte superior del cuerpo de Nanami. El hechicero muere delante de Yuji, añadiendo más a su trauma y desesperación.

23. Nobara Kugisaki (sin confirmar)

En el arco del incidente de Shibuya, Nobara se cruza con Mahito y recibe una herida mortal. Arata Nitta detiene la hemorragia e intenta salvarla, diciendo que las posibilidades de que sobreviva son escasas. Sin embargo, la serie nunca reveló su estado desde entonces, haciendo creer al fandom que podría haber perecido. En el capítulo 210, Yuji y Megumi hablan de su intención de no dejar que Kurusu se convierta en el sustituto de Nobara, insinuando que efectivamente murió.

24. Mahito

Probablemente no haya otra muerte de personajes en Jujutsu Kaisen más satisfactoria que la de Mahito. Era la encarnación del mal, que disfrutaba jugando con los demás. Incluso mató a varios personajes favoritos y recibió su merecido. Como Yuji era su enemigo natural, Mahito acabó perdiendo contra él. Sin embargo, antes de que Yuji pudiera acabar con la maldición, Kenjaku utilizó la habilidad de Geto para absorberlo.

25. Mai Zenin

El Clan Zenin conspiró para matar a Maki, Mai y Megumi. Cuando Maki llegó al clan, Mai ya estaba gravemente herida. Como Maki no era rival para Ogi, la arrojan a un pozo junto con Mai. Las hermanas habrían muerto, pero Mai decide usar su última energía para crear un arma para Maki. La muerte de Mai eliminó las restricciones del cuerpo de Maki, ya que son gemelas y una misma. Por ello, Maki destruyó todo su clan para vengar a Mai.

26. Ogi Zenin

Ogi siempre se consideró con talento suficiente para ser el jefe del clan, pero nunca llegó a serlo porque sus hijas eran “débiles”, según los zenin. Siempre odió a sus hijas y aprovechó gustoso la oportunidad de matarlas. Sin embargo, Mai decide sacrificarse para forjar una poderosa espada para Maki, que ésta utiliza para cortar la cabeza de Ogi por la mitad.

27. Chojuro Zenin

Chojuro era un personaje secundario y miembro de la Familia Zenin y su unidad de élite de hechiceros de jujutsu, los Hei. Intentó detener el arrebato de Maki junto a varios miembros, pero ella también lo mató. Usando su técnica innata, Brazos de Tierra creó dos gigantescos brazos de piedra para atacar a Maki, sujetándola entre las manos. Sin embargo, ella pudo zafarse fácilmente.

28. Jinichi Zenin

Jinichi era un personaje secundario y miembro de la Familia Zenin y de su unidad de élite de hechiceros de jujutsu, los Hei. Como hechicero de grado 1, poseía una técnica altamente destructiva que podía conjurar puños gigantes que eran propulsados por energía maldita como un misil. Usando a Ranta como distracción, lo dio todo para matar a Maki, pero finalmente fracasó. Maki no tuvo piedad y le cortó brutalmente la cabeza y la arrojó al lago.

29. Ranta Zenin

Ranta era un personaje secundario y miembro de la Familia Zenin y su unidad de élite de hechiceros de jujutsu, los Hei. Durante el ataque de Maki a los miembros del clan, Ranta se sacrificó para dar a Jinichi la oportunidad de matarla. Sin embargo, los dos no fueron rivales para ella. Ranta dio su último suspiro tras ver la derrota de Jinichi y murió con una sonrisa tras cumplir con su deber.

30. Naoya Zenin

Naoya era el hijo menor de Naobito Zenin, el jefe del clan. Debido a sus habilidades, se creía el verdadero heredero del Clan Zenin. Tras ver cómo Maki arrojaba la cabeza de Jinichi al agua, luchó contra ella, pero acabó perdiendo. Aunque le derrotó, la madre de Maki le mató con un cuchillo corriente. Como Naoya no murió a causa de la energía maldita, regresó como un espíritu vengativo y finalmente perdió ante Maki y Noritoshi Kamo.

31. Masamichi Yaga

La muerte de Yaga en Jujutsu Kaisen fue chocante, ya que era uno de los pocos personajes presentados en los primeros capítulos. No sólo eso, lo mató Yoshinobu Gakuganji, alguien con quien Yaga se llevaba muy bien. Sin embargo, Gakuganji seguía órdenes de los altos mandos, que aprovecharon la ausencia de Gojo e inculparon a Yaga por conspirar con Geto.

32. Yuki Tsukumo

Uno de los mejores personajes femeninos de Jujutsu Kaisen, Yuki era una hechicera de grado especial en Jujutsu Kaisen, por lo que su muerte fue una gran pérdida para la sociedad Jujutsu. Ella se quedo con Choso para proteger al Maestro Tengen mientras los otros seguian adelante con su plan de desprecintar a Gojo. Incluso con la ayuda de Choso, Yuki no fue rival para Kenjaku y murió mientras éste escapaba.

33. Tsumiki Fushiguro

Tsumiki era la hermanastra de Megumi, que estaba en coma debido a una maldición desconocida a nivel nacional. En el Culling Game Arc, la serie revela que la maldición era para prepararlas como recipientes para revivir a antiguos hechiceros. El cuerpo de Tsumiki fue utilizado para revivir a Yorozu. Para entonces, Sukuna ya se había apoderado del cuerpo de Megumi y utilizó la técnica de la joven hechicera para matar a Tsumiki, haciendo así que ésta cayera en una desesperación sin fin.

34. Satoru Gojo

No ha pasado mucho tiempo desde que Internet estalló debido a la muerte del querido personaje de los fans de Jujutsu Kaisen. Satoru Gojo ha sido un personaje importante en la historia desde el principio. Fue sellado en el arco del Incidente de Shibuya y apareció después de mucho tiempo. Durante la batalla de los más fuertes, luchó valientemente contra el Rey de las Maldiciones, pero finalmente no fue rival para la encarnación del desastre.

35. Hajime Kashimo

Hajime era un antiguo usuario de la maldición que revivió durante el Juego del Sacrificio. Tras perder contra Hakari, cambió de bando y se unió a los hechiceros con la esperanza de luchar contra Sukuna. Después de que el Rey de las Maldiciones derrotara a Gojo, Kashimo saltó directamente al campo de batalla. Kashimo también reveló su técnica maldita divina. Sin embargo, incluso el Dios del Rayo fue derrotado con demasiada facilidad.

36. Iori Hazenoki

Iori era uno de los hechiceros reencarnados. Se alió con el grupo de Reggie Star, que sirven como antagonistas para el Arco del Juego del Sacrificio. En el capítulo 239, el punto de vista cambia a Kenjaku, mientras el villano elimina a los jugadores del Culling Game para su plan. Iori Hazenoki fue una de las víctimas de Kenjaku. Tras la muerte de Iori, Takaba entra en escena.

37. Fumihiko Takaba

Takaba era uno de los personajes más fuertes de toda la serie. Sin embargo, ni siquiera él era rival para el genial usuario de la antigua maldición. Takaba y Kenjaku protagonizaron la pelea más divertida, pero acabó con la trágica muerte del primero. El gracioso personaje convertido en hechicero no era más que un cebo para despejar el camino al ataque furtivo de Yuta. Yuta consiguió decapitar el cuerpo de Geto, pero el plan de Kenjaku sigue siendo desconocido.

Y con esto finalizamos (hasta los momentos). Con más temporadas de Jujutsu Kaisen en el futuro, estamos más que seguros que esta lista seguirá creciendo, así que la estaremos actualizando periódicamente.

