One Piece: ¿cómo Trafalgar Law se convirtió en mujer?

En la pelea entre Law y Barbanegra de One Piece, Trafalgar Law se convierte teporalmente en mujer pero ¿cómo lo hizo? acá te lo decimos.

El arco de Egghead de One Piece tiene a los fans con los pelos de punta. Ahora hay una esperada batalla, la de Trafalgar Law y Barbanegra. Tras el fin de su alianza en Wano, Luffy y Law tomaron caminos separados. Hicieron historia al derrotar a dos Yonkos en Wano antes de elegir sus propios caminos en el Nuevo Mundo.

Mientras Luffy acaba en Egghead, Law se encuentra con el pirata más peligroso y despiadado del Nuevo Mundo. El último episodio presenta la esperada lucha entre Law y Barbanegra. Sin embargo, es curioso cómo Trafalgar Law se transforma temporalmente en mujer.

Por lo que sabemos, su fruta del diablo no tiene esa capacidad, ni tampoco tiene un motivo para transformarse mientras lucha por su vida… Entonces, ¿qué pasó en este episodio del anime?

¿Por qué Trafalgar Law se convirtió en mujer en el episodio 1093 de One Piece?

Doc Q, uno de los Diez Capitanes del Titanic, utiliza su Fruta del Diablo para infectar a Law y a otros miembros de su tripulación con la enfermedad de la feminización. La fruta del diablo permite al usuario crear enfermedades que pueden entorpecer a un oponente. Las enfermedades pueden adoptar numerosas formas y tener diversos resultados, incluida una que transforma a los hombres en mujeres.

También son contagiosas, lo que permite que se propaguen entre los oponentes. El alcance efectivo de esta fuerza parece ser bastante amplio, ya que Law y su tripulación siguieron recibiendo el impacto a pesar de sumergirse muy por debajo del agua en su submarino. El usuario también puede identificar cuándo su poder está siendo contrarrestado.

Contrariamente a la gravedad de la situación, los compañeros de Law halagan su aspecto, siendo reprendidos por su capitán. Al ver que su tripulación se ve afectada por los poderes de Doc Q, Law revela que su lucha contra los Yonkos le ha enseñado que se pueden contrarrestar los poderes de la fruta del diablo utilizando una gran cantidad de haki. Law se transforma fácilmente en su apariencia original.

Doc Q no se sorprende, ya que sabe que la enorme recompensa de 3.000 millones de Law significa que es extremadamente fuerte. También revela que su Fruta Enferma no es diferente de otras enfermedades. En cuanto alguien descubra un anticuerpo, no tardará mucho en curar a todo el mundo. También llama en broma a esta técnica la “Plaga de Transformación de Ma-Lady“.

