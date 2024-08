Las películas de la saga Alien ya forman parte de la cultura pop y los amantes de la ciencia ficción y terror espacial. Es importante que sepas cómo verlas en orden cronológico.

La primera película de la franquicia Alien se estrenó en el año 1979 y desde ese entonces, esta saga creó su propio universo. Se han llevado a cabo muchas otras producciones cinematográficas, algunas alabadas por la audiencia y otras no tanto. Pero también ha tenido crossovers, videojuegos y muchísimo más.

Acá te vamos a dar a conocer todas las películas de la saga Alien y cómo verlas en orden cronológico para que no te pierdas ni un solo detalle.

Alien: El octavo pasajero (1979)

20th Century Fox

La película que lo inició todo. Alien: El octavo pasajero nos introdujo al escalofriante xenomorfo que se ha incrustado en las pesadillas de muchos como todo un facehugger (abrazacaras).

Esta película fue dirigida por Ridley Scott y nos presenta a la tripulación del Nostromo, en la que diversos profesionales de distintos campos tienen una misión. Sin embargo, reciben una señal de socorro y al dirigirse a esa zona, se encuentran con una desconocida y mortal forma de vida alienígena que pone en amenaza su supervivencia. Esta película nos dió varios de los momentos más icónicos de la franquicia y muchos la consideran la mejor.

Aliens: El regreso (1986)

20th Century Fox

Debido al éxito de la primera entrega, se hizo una secuela muy esperada. Esta vez, con mucho más presupuesto, ya que las expectativas eran mayores.

Acá seguimos la historia de Ellen Ripley, la única superviviente del Nostromo. Luego de los traumáticos episodios de la primera película, Ripley se encuentra en terapia intensiva, y sobre todo, luego de vivir tan horrible experiencia. Sin embargo, le ofrecen regresar al planeta alienígena para llevar a cabo una investigación. A pesar de que le aseguran que estará a salvo, las cosas dan un giro.

Alien 3 (1992)

20th Century Fox

La tercera entrega fue dirigida por David Fincher y continúa con la historia de Ripley. Luego de haber escapado de los eventos de Aliens y fuera de peligro, Ripley llega al planeta Fiorina 161. Un lugar inhóspito, donde es rescatada por un grupo de hombres quienes tienen una pequeña colonia.

Pese a que el peligro ya no sea un alien (o al menos al principio), vemos como Ripley teme al estar rodeada de hombres despiadados. Mientras transcurre la trama, poco a poco nos damos cuenta que en ese planeta hay más especies que solo humanos, y sí, se trata de un xenomorfo el cual pone en peligro a nuestra protagonista y a todos los prisioneros.

Alien: Resurrección (1997)

20th Century Fox

Esta película fue dirigida por Jean-Pierre Jeunet y toma lugar dos siglos después de la muerte de Ellen Ripley, la cual fue clonada por científicos que experimentaron con ella para poder crear una especie híbrida entre xenomorfos y humanos.

A pesar de varios experimentos fallidos, logran dar con el experimento correcto y es ahí cuando conocemos a una Ripley modificada, con sangre de xenomorfo, quien deberá entregarse a una nueva amenaza una vez que los alienígenas usados para experimentos, escapan y ponen en peligro a todos en la nave.

Alien vs. Predator (2004)

Este es el primer crossover de la franquicia Alien con la de Depredador. Dirigida por Paul W.S. Anderson, acá conocemos a un prestigioso equipo de arqueólogos en la Antártida que descubre un antiguo templo. Resulta que es el campo de batalla de dos especies extraterrestres: los xenomorfos y los Predadores. La lucha entre estas dos razas se desata mientras los humanos intentan sobrevivir y como podrás imaginar, la cosa no sale muy bien para nuestra especie.

Alien vs. Predator 2: Requiem (2007)

Dirigida por los hermanos Colin y Greg Strause, esta película sirve como secuela de Alien vs. Predator, la cual fue todo un éxito comercial.

Después de los eventos de la primera película, una nave predadora que transporta a un alienígena en crecimiento se estrella en un pequeño pueblo estadounidense. Esto hace que toda la acción sangrienta de alienígenas luchando contra predadores se lleve a un pequeño pueblo norteamericano. Así que prepárate para ver más acción gore.

Prometeo (2012)

20th Century Fox

Ridley Scott regresó a la franquicia Alien en 2012 para traernos a Prometeo. Esta película se presenta como una precuela a la primera película de 1979 y expande el universo de la saga. Aunque está más enfocado en aspectos filosóficos sobre la vida y la experimentación genética, el terror y acción también tienen un peso considerable.

Acá nos introducen a un equipo de exploradores que viaja a un planeta distante siguiendo una serie de pistas encontradas en artefactos antiguos. Al llegar, descubren los restos de una civilización antigua y comienzan a desentrañar los secretos del origen de la humanidad, pero al hacer esto, también se topan con una raza alienígena primordial y libre de modificaciones. Nada bueno puede salir de eso.

Alien: Covenant (2017)

20th Century Fox

Ridley Scott vuelve a dirigir la secuela de Prometeo, esta vez llamada Covenant. En esta se profundizan los temas que se tocaron en Prometheus y la relación entre los humanos y los androides, sin dejar pasar, claro está, el tema de la experimentación biológica y los aliens.

En esta película vemos cómo una nave colonial descubre un planeta aparentemente perfecto para colonizar, solo para encontrar que es el hogar del androide David, quien escapó del planeta en Prometheus. Aunque parece ser un aliado al principio, la tripulación se enfrenta a nuevas y mortales amenazas alienígenas, aunque el principal enemigo es otro.

Alien: Romulus (2024)

20th Century Fox

La más reciente entrega de las películas de la saga Alien fue dirigida por Fede Álvarez y Ridley Scott en el papel de productor.

Alien Romulus es un thriller de terror y ciencia ficción que promete transportar a los espectadores a la esencia de ‘Alien’. Acá, un grupo de colonizadores buscan una estación espacial abandonada para dirigirse a , sin embargo, se topan con una de las especies más depredadoras y violentas en las profundidades del espacio. Esperamos que esta película llegue muy pronto a Disney.

Cómo ver las películas de la saga Alien en orden cronológico

Ahora que ya conoces el orden de estreno de estas películas, creemos que te interesará saber cómo verlas de forma cronológica, es decir, de manera en que está estructurada la historia.

Si es así, entonces la forma correcta de ver alien es la siguiente:

Prometheus

Alien: Covenant

Alien: El octavo pasajero

Alien: Romulus

Aliens: El regreso

Alien 3

Alien: Resurrección

Alien vs. Predator y su secuela no entran en esta línea del tiempo ya que se tratan de spin offs de la historia principal y tampoco se consideran canon. De todas formas, son bastante entretenidas y si las ves o no, no van a tener un impacto en la trama original.