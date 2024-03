¿Por qué MAPPA no animará la tercera temporada de One Punch Man?

El último anuncio de One Piece dejó a los fans sorprendidos: resulta que MAPPA no animrá la tercera temporada de One Punch Man, pero ¿por qué?, acá te lo decimos.

Muchos fans de One Punch Man estaban impacientes por conocer más sobre la tercera temporada del anime, pero afortunadamente, ya se han dado a conocer los primeros detalles.

Después de algunas controversias en 2023 que giraban al torno de Jujutsu Kaisen, muchos tenían la preocupación de que esto también ocurriera con One Punch Man. Pero, una nueva noticia confirma que J.C. Staff seguirá siendo su estudio, los rumores sobre la implicación de MAPPA se han acabado.

¿Por qué MAPPA ya no va a animar la Temporada 3 de One Punch Man?

Realmente MAPPA nunca fue oficialmente confirmado para animar la tercera temporada de One Punch Man, la cual fue anunciada en agosto de 2022 junto con una imagen clave del diseñador de personajes Chikashi Kubota. Kubota también fue el diseñador de personajes en la segunda temporada, cuando J.C. Staff trabajaba en la serie.

Además, en diciembre de 2022, la cuenta oficial X/Twitter de One Punch Man advirtió a los fans de que no creyeran información engañosa. La cuenta publicó: “Esta es la única cuenta oficial de Twitter para el anime One Punch Man. Por favor, tened cuidado de no dejaros engañar por información de cuentas falsas o cuentas filtradas. Publicad la información correcta en el momento adecuado. Gracias por vuestra cooperación“.

El post se compartió después de que circularan por Internet rumores sobre la animación de la tercera temporada de One Punch Man por parte de MAPPA. Hasta el último anuncio oficial de J.C. Staff el 29 de febrero, muchos seguían creyendo que MAPPA trabajaría en el proyecto.

La composición de la serie correrá a cargo de Tomohiro Suzuki. Chikashi Kubota, Shinjiro Kuroda y Ryosuke Shirakawa serán los diseñadores de personajes de la próxima temporada. En el tráiler, Garou cobra protagonismo mientras el villano se prepara para poner a prueba su inmenso poder. Si alguien puede detenerle, ése es Saitama.

De momento, la franquicia no ha revelado la fecha de estreno de la tercera temporada de One Punch Man. Sin embargo, deberíamos esperar un anuncio en breve, ya que ha pasado bastante tiempo desde que se estrenó la temporada anterior. Si todo va bien, la serie podría empezar a emitirse en 2024 (mantenemos los dedos cruzados).

MAPPA nunca se confirmó oficialmente para animer la Temporada 3 de One Punch Man.

La serie de anime tuvo su debut en 2015 y fue creada por el estudio Madhouse. La segunda temporada estuvo a cargo del estudio J.C. Staff en 2019 y para su tercera temporada, el estudio debía ser MAPPA, pero este ya no es el caso.

