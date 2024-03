Andor Temporada 2: todo lo que sabemos

La fecha de estreno de la temporada 2 de Andor se ha retrasado, pero la buena noticia es que tenemos toda la información que necesitas para estar al día del regreso de tu Rebelde favorito.

Star Wars ha tenido sus altibajos en los últimos años, pero con Andor, la franquicia alcanzó nuevas cotas. En pocas palabras, la Temporada 1 de Andor es la mejor serie de TV de la galaxia, y estamos ansiosos por ver la siguiente entrega.

Aquí encontrarás todo lo que sabemos sobre la temporada 2 de Andor.

Contenido

¿Hay fecha de estreno?

La temporada 2 de Andor no tiene fecha exacta de estreno, pero sabemos que han retrasado la serie hasta algún momento de 2025. Inicialmente estaba prevista para agosto de 2024, pero ya no es así.

La fecha de estreno se confirmó inicialmente como parte del panel de la serie en la Star Wars Celebration, el 7 de abril de 2023. La producción continuó a lo largo de 2023, pero se interrumpió en mayo debido a la huelga de guionistas, y se produjeron más retrasos por la huelga de actores de julio.

En una declaración, el showrunner Tony Gilroy dijo: “Interrumpí todo el trabajo de escritura y relacionado con la escritura sobre Andor antes de la medianoche del 1 de mayo. Tras ser informado en la reunión de showrunners del sábado, informé a Chris Keyser de la WGA el domingo por la mañana de que también cesaría todas las funciones de producción no relacionadas con la escritura.”

Todo ha vuelto a su cauce tras resolverse las huelgas, pero, según una actualización de Gizmodo, la temporada 2 de Andor no se incluyó en la lista de próximos contenidos de Disney para 2024, y ahora se ha trasladado a 2025.

Sin embargo, Stellan Skarsgard, que interpreta a Luthen Rael, declaró a Total Film que la serie “terminará por todo lo alto” cuando por fin regrese, e incluso insinuó que la temporada 2 de Andor podría colarse a finales de este año. “Probablemente se estrenará a finales de año o principios del próximo”, dijo.

Reparto de la temporada 2 de Andor: ¿Quién podría participar?

Por el momento, podemos esperar que casi todos los miembros del reparto de la primera temporada regresen para la temporada 2 de Andor, con Diego Luna a la cabeza como el héroe titular, por supuesto. El reparto incluirá a:

Diego Luna como Cassian Andor

Stellan Skarsgård como Luthen Rael

Genevieve O’Reilly como Mon Mothma

Denise Gough como Dedra Meero

Kyle Soller como Syril Karn

Alex Ferns como Sargento Linus Mosk

Adria Arjona como Bix Caleen

Faye Marsay como Vel Sartha

Varada Sethu como Cinta Kaz

Anton Lesser como Mayor Partagaz

Dave Chapman como B2EMO

Forest Whitaker como Saw Gerrera

Doc Brown como Teniente Supervisor Blevin

Malcolm Sinclair como Coronel Wulff Yularen

Duncan Pow como Ruescott Melshi

Davo Sculdun Richard Dillane

Lonni Jung Robert Emms

Hay algunos personajes que no volverán, dadas sus muertes en la primera temporada: Fiona Shaw como Maarva Andor, Alex Lawther como Karis Nemik, Ebon Moss-Bachrach como Arvel Skeen y Gershwyn Eustache Jnr como Taramyn Barcona.

El papel de Andy Serkis como Kino Loy sigue siendo una incógnita tras los desgarradores acontecimientos del Episodio 10, cuando se reveló que no sabía nadar. Se rumorea que volverá tras haber sido visto cerca de la producción de la segunda temporada.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, le preguntaron si su personaje había muerto, a lo que respondió “Eso es interesante. ¿Quién sabe?”. Gilroy también dijo: “No lo sé. No está muerto. ¿Está muerto? No veo que se esté muriendo”. En nuestra opinión, parece que Kino tiene más que dar.

Disney

En cuanto a la Jyn Erso de Felicity Jones, la heroína principal de Rogue One, recientemente negó cualquier rumor sobre su regreso durante una aparición en The One Show.

“Temo decir que no estaré, pero aún tengo esperanzas de que Jyn Erso vuelva en algún momento. Pero no, lamentablemente no estaré… En realidad no me gustaría repetir ninguno de [mis personajes]. Es muy divertido: una vez que lo has hecho y los has puesto a parir, estás listo para el siguiente reto”.

Argumento de la temporada 2 de Andor: ¿De qué tratará?

La temporada 2 de Andor tendrá 12 episodios y transcurrirá a lo largo de cuatro años, hasta el momento en que Rogue One retome el complot para sabotear la Estrella de la Muerte.

La serie comenzará un año después de los acontecimientos de la primera temporada. A diferencia de la temporada 1, que transcurre durante un año crucial de la vida de Cassian, mostrando cómo conoció a Luthen y se unió a la Rebelión, la temporada 2 abarcará un ámbito mucho más amplio.

Durante la Star Wars Celebration, Gilroy se burló: “Le ha llevado [a Cassian] un año salir de una zanja y pasar por un número increíble de experiencias vitales… se ha unido a la rebelión -no vamos a dar marcha atrás en eso- y ahora es un miembro comprometido.

“Ahora le seguiremos la pista a él y a los demás personajes durante los próximos cuatro años. Cuando volvamos, será un año después”, añadió, y confirmó que en la escena final Cassian se dirigirá al Anillo de Kafrene, donde le conocimos en Rogue One.

En declaraciones a Rolling Stone, Gilroy dijo: “Será muy diferente. Los próximos cuatro años no consisten en convertirse en un revolucionario. Tratan de aprender a ser un líder y de lo difícil que es reunir la alianza y de lo que ocurre con la gente que son los gángsters originales frente a lo establecido y de muchas otras cuestiones diferentes.”

Gilroy también ha adelantado momentos “duros” para Mon Mothma en la segunda temporada, sobre todo después de que la actuación de Genevieve O’Reilly se convirtiera en uno de los puntos álgidos de la serie.

Disney

Dijo a Radio Times: “Yo diría, sobre todo porque ahora estamos haciendo cosas de la temporada 2… que tiene que hacer todas las cosas que hacen los demás, pero tiene que hacerlo bajo un cristal… se avecinan cosas muy duras. Creo que su camino es muy, muy duro”.

¿Hay tráiler de la temporada 2 de Andor?

No, de momento no hay tráiler de la temporada 2 de Andor.

La segunda temporada no se estrenará hasta el año que viene, así que es probable que pase algún tiempo antes de que podamos echar un vistazo a lo que está por venir, pero actualizaremos este espacio cuando se publique.

Sí tenemos un adelanto de Cassian en la temporada 2, que puedes ver a continuación:

Eso es todo lo que sabemos sobre la temporada 2 de Andor, pero actualizaremos este espacio cuando haya más anuncios.