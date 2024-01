The Mandalorian Temporada 4: todo lo que sabemos

Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora sobre The Mandalorian Temporada 4, incluyendo cualquier posible información sobre la fecha de lanzamiento y actualizaciones, reparto, especulaciones sobre la trama y más.

El final de la tercera temporada de Mandalorian ha quedado atrás, cerrando este gran capítulo de la historia de Din y Grogu antes de la próxima ola de televisión de Star Wars de Dave Filoni. Una ola que comenzó con Ahsoka en 2023 y que parece que desembocará en su película Heredero del Imperio.

Tras el triste final de la segunda temporada -y los episodios de El libro de Boba Fett-, hemos seguido al dúo de padre e hijo más adorable de la galaxia muy, muy lejana mientras ayudaban a Bo-Katan a retomar Mandalore y liberarla del Moff Gideon y el Imperio.

Con tres temporadas ya en los libros, ¿qué les espera al querido Mando y a su hijo adoptivo? Mejor aún, ¿se va a estrenar la cuarta temporada o los fans deberían esperar que la sustituya el largometraje recién anunciado? Esto es lo que sabemos hasta ahora.

Spoilers de The Mandalorian a continuación…

¿Habrá Temporada 4 de The Mandalorian?

Técnicamente, sí, ya se ha confirmado la cuarta temporada de The Mandalorian. Aunque todavía no está claro si los planes originales para la cuarta temporada se han convertido en el largometraje “The Mandalorian & Grogu” que se estrenará en los cines.

En 2022, el showrunner Jon Favreau dijo a CinemaBlend que ya estaba trabajando en una cuarta temporada en ese momento. “Con la televisión, tenemos mucha suerte de no tener que apresurar las cosas en una hora y media o dos horas“, dijo.

“Podemos contar historias lentamente. Así que ahora que Dave [Filoni] está haciendo Ahsoka, está informando mucho a la escritura que estoy haciendo para [The Mandalorian] Temporada 4.”

¿Es la cuarta temporada de The Mandalorian una película?

Por el momento, no está claro qué forma adoptará la cuarta temporada de Mando, si otra serie de episodios en Disney+ o un largometraje.

Tras los rumores de un proyecto mucho mayor que sustituiría a la cuarta temporada, en enero de 2024 se anunció que, de hecho, se estaba preparando una película. La producción de The Mandalorian & Grogu comenzará este año y está previsto que se estrene en cines de todo el mundo.

Sin embargo, comentarios anteriores parecen dar a entender que la cuarta temporada se escribió en formato episódico, lo que podría indicar que la cuarta temporada podría desembocar en el largometraje antes mencionado.

Favreau dijo a BFMTV: “¿La cuarta temporada? Sí, ya la he escrito. Tenemos que saber dónde vamos a contar una historia completamente formada, así que Dave y yo la habíamos trazado, y luego poco a poco vas escribiendo cada episodio. Así que estuve escribiendo durante la posproducción, porque todo tiene que parecer una continuación y una historia completa.”

¿Hay fecha de estreno para la Temporada 4 de The Mandalorian?

La cuarta temporada de The Mandalorian aún no tiene fecha de estreno, pero se espera que llegue en 2024.

La primera temporada se estrenó en 2019 y la segunda en Disney+ un año después. Las restricciones globales se interpusieron en el camino de la tercera temporada, lo que provocó un vacío de tres años hasta su estreno.

Las dos primeras temporadas llegaron a nuestras pantallas en octubre/noviembre, así que esperamos lo mismo este año para The Mandalorian, dada la lista de Star Wars en el horizonte: Skeleton Crew, Andor Temporada 2 y The Acolyte.

Sin embargo, es muy probable que la serie se retrase como consecuencia de la huelga de guionistas de 2023. Según Deadline, el rodaje iba a comenzar en septiembre del año pasado, pero los planes se retrasaron.

Reparto de The Mandalorian Temporada 4

Pedro Pascal regresaría casi definitivamente como Din Djarin en la cuarta temporada de The Mandalorian.

En cuanto a los demás -a excepción de su hijo adoptivo, Grogu-, no lo sabemos. El final de la tercera temporada fue básicamente un reinicio para Din, así que puede que le veamos interactuar con un montón de nuevos personajes extraños y peligrosos por toda la galaxia.

Por ahora, se espera que las siguientes personas regresen al reparto de la cuarta temporada de The Mandalorian:

Carl Weathers como Greef Karga

Katee Sackhoff como Bo-Katan Kryze

Emily Swallow como The Armorer

Taika Waititi como IG-11

Giancarlo Esposito retomó su papel de Moff Gideon, pero parece que tuvo un final ardiente al terminar la tercera temporada, aunque estaba trabajando con clones, así que hay posibilidades de que vuelva. También está el pequeño asunto de Thrawn, el villano de Legends que hará su debut en acción real en Ahsoka.

Argumento de la cuarta temporada de The Mandalorian: ¿De qué tratará?

Aunque de momento no hay detalles oficiales sobre la trama de la cuarta temporada de The Mandalorian, esperamos ver a Din y Grogu trabajando juntos en aventuras de cazarrecompensas antes de su salto a la gran pantalla con “The Mandalorian & Grogu”.

El final de la tercera temporada dio a nuestros héroes un final feliz. Din y Grogu viven ahora en Nevarro, listos para embarcarse en misiones independientes para la Nueva República, y Bo-Katan y El Armero han liberado Mandalore del Imperio.

Puede que ahora estemos en tiempos de paz, pero el Gran Almirante Thrawn está al caer, al igual que la película del Mandoverso de Dave Filoni, que unirá todas las series de acción real en una conclusión para la gran pantalla.

El productor ejecutivo, que dirigirá la película, declaró a Variety: “En un nivel básico, diría que el conflicto que se avecina, la idea creciente de que el Imperio no fue tan derrotado como mucha gente quiere creer y que el remanente está ahí fuera.”

“Lo vimos desde el principio con The Mandalorian y cómo Gideon conspiraba. Siempre hay gente dispuesta a socavar algo que la República está intentando construir y volver a poner en pie.”

“Crecí con un montón de historias del universo en expansión que exploraban lo que ocurrió después de El retorno del Jedi. Los fans han tenido la idea de que había una nueva República y un Imperio remanente, y que el conflicto persistió después de El retorno del Jedi, aunque los héroes ganaron y tenían más control.”

“¿Cómo era ese control? Y como El Despertar de la Fuerza transcurre 30 años después de El retorno del Jedi, tenemos espacio entonces para contar otra historia. Eso es lo que estoy cohesionando en este periodo de tiempo.”

¿Hay tráiler de The Mandalorian Temporada 4?

No, de momento no hay tráiler de la cuarta temporada de The Mandalorian. Aún está en desarrollo, pero actualizaremos este artículo cuando se publique algún material.