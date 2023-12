Cetoddle en Pokémon Go: cómo capturarlo y versión Shiny

The Pokémon Company

Acá te hablaremos de cómo los entrenadores pueden hacerse con un Cetoddle en Pokémon Go. Te brindamos consejos para capturarlo y sobre si tiene versión Shiny o no ¡conoce más!

El nuevo evento de Pokémon Go, Fiestas Invernales, está en camino al juego para móviles de Niantic y como podrás esperar, este tiene nuevas misiones y claro, también criaturas.

Uno de los Pokémon introducidos es Cetoddle, de tipo Hielo. Esta es la perfecta oportunidad para que los entrenadores de todo el mundo puedan sumar a este monstruo a su colección, incluyendo a su evolución, Cetitan.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Pero, ¿cómo pueden los entrenadores conseguir exactamente a Cetoddle? ¿estará disponible una versión Shiny (variocolor) del mismo?

Esto es lo que tienes que saber.

Niantic

Cómo conseguir a Cetoddle y Cetitan en Pokémon Go

Estea criatura hará su debut en Pokemon Go el 18 de diciembre de 2023, como parte del evento Fiestas Invernales 2023. Será la primera vez que los jugadores puedan atraparlo en ‘Go’, así como evolucionarlo en Cetitan.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

Los entrenadores de Pokémon Go podrán encontrar a Cetoddle en la naturaleza durante las las Incursiones de una estrella del evento.

Cómo evolucionar a Cetoddle en Cetitan en Pokémon Go

Los entrenadores van a poder evolucionar a Cetoddle en Cetitan al usar 50 caramelos Cetoddle.

¿Podremos encontrar a Cetoddle Shiny en Pokémon Go?

Lamentamos informar que en su lanzamiento, el 18 de diciembre, el Pokémon ballena terrestre conocido como Cetoddle no va a estar disponible como versión variocolor.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Por lo general, Pokémon Go suele lanzar primero la versión básica de una criatura y esperar a un futuro evento especial para liberar su forma Shiny. Aunque en este momento no tenemos una fecha concreta de cuándo estará disponible Cetoddle Shiny, sabemos que no será durante este evento.

Y esto es todo lo que tienes que saber sobre Cetoddle y Cetitan en Pokémon Go.