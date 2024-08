Cómo cambiar a Morpeko de Forma saciada a Forma voraz en Pokémon Go

The Pokemon Company

Morpeko llegará muy pronto a Pokémon Go. La adorable criatura de la generación 8 se prepara para darlo todo, conservando su capacidad única de cambiar entre su forma voraz y saciada durante las batallas.

Gracias al Campeonato Mundial Pokémon 2024 supimos que Morpeko, la criatura basada en un conejillo de indias (cobaya) de tipo eléctrico/siniestro, llegará a Pokémon Go.

Como Pokémon Go no cuenta con características similares a las de la serie principal, la habilidad de Morpeko llamada Mutapetito, que hace que cambie de forma automáticamente al final de cada turno, no aplicará en el juego para móviles. La transformación estará ligada a una mecánica diferente. Acá te decimos cómo cambiar a Morpeko de Forma saciada a Forma voraz.

Cómo cambiar las formas de Morpeko en Pokémon Go

Para hacer que Morpeko cambie entre sus formas saciada y voraz durante la batalla, los jugadores tendrán que usar un Ataque cargado. Al hacerlo, esta criatura nativa de Galar realizará el cambio.

Aún es muy pronto para saber si este Pokémon necesita realizar un ataque específico para poder cambiar de forma, si habrá algún tipo de limitación sobre el número de veces que pueda hacer la transformación o si esto será de forma aleatoria.

Diferencias entre Forma saciada a Forma voraz de Morpeko en Pokémon Go

En los juegos de la serie principal, las distintas formas de Morpeko alteran el funcionamiento de la Rueda Aural, un ataque característico de esta criatura cambia formas.

Cuando se encuentra en su forma saciada, la Rueda Aural es de tipo eléctrico, pero esto cambia al estar en su forma voraz, ya que pasa a ser de tipo siniestro.

The Pokémon Company Así se ve Morpeko en su forma saciada (izquierda) y su forma voraz (derecha).

Tendremos que esperar un poco más para saber cómo se verá afectada esta mecánica en en el juego de Niantic o si es que la van a llegar a aplicar. De hacerlo, estamos seguros que muchos entrenadores lo van a agradecer. No obstante, actualizaremos este artículo cuando sepamos más.