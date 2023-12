Cómo capturar y evolucionar a Sneasel de Hisui en Pokémon Go

Tras una larga espera, Sneasel y Sneasler de Hisui llegan a Pokémon Go y si quieres saber cómo capturarlo, evolucionarlo o si puede ser shiny esto es todo lo que necesitas saber al respecto.

En julio de 2023 se introdujo en Pokémon Go un buen número de formas de Hisui entre las que destacó Sneaslel de Hisui y su forma evolucionada.

Además, durante el evento, había un método específico que los entrenadores teníamos que seguir para capturar un Sneasel de Hisui y después seguir otra serie de pasos para evolucionarlo a Sneasler.

Si te lo perdiste no te preocupes porque Pokémon Go nos permitirá volver a capturar a Sneasel de Hisui en diciembre de 2023. Y para que no te pierdas nada solo tienes que seguir leyendo.

Niantic

Cómo conseguir a Sneasel de Hisui en Pokémon Go

En el pasado, la única forma de conseguir a Sneasel de Hisui en Pokémon Go era eclosionarlo de un Huevo de 7 km durante el evento que duró desde el 27 de julio de 2023 hasta el 3 de agosto.

Por fortuna, volverá a estar disponible a lo largo de las rutas que comenzarán el martes 5 de diciembre de 2023 a las 10:00 (hora local) y terminará el viernes 8 de diciembre a las 20:00 (hora local).

Al igual que en el evento Descubrimientos de Hisui, podremos incubar Huevos 7km para tener la oportunidad de conseguir a Sneasel de Hisui. Sin embargo, los entrenadores también podemos encontrar al tipo luchador/veneno completando encuentros de investigación de campo y la misión de investigación especial.

Podemos conseguir los huevos de 7km abriendo los regalos de nuestros amigos siempre que tengamos espacio para uno. Recuerda que hay varios pokémon en los Huevos de 7 km, así que nunca está garantizado que vayamos a eclosionar un huevo y salga Sneasel de Hisui.

Asimsimo, no está claro si Sneasel de Hisui permanecerá mucho tiempo en la rotación de los huevos de 7 km una vez que termine este evento o si desaparecerá hasta un evento futuro. Por ello, te recomendamos que intentes conseguir uno mientras puedas.

Niantic

Cómo evolucionar Sneasel a Sneasler de Hisui en Pokémon Go

Sneasel de Hisui puede evolucionar a Sneasler si le damos 100 Caramelos. También tendremos que establecerlo como nuestro compañero y caminar 7 km antes de que pueda evolucionar, por lo que es un proceso de evolución algo complejo.

Si no tienes los caramelos suficientes recuerda poner al Pokémon como compañero para que consiga caramelos de forma pasiva y dar bayas si encontramos uno en estado salvaje.

Asimismo, recuerda que Sneasel y Sneasel de Hisui normal comparten los mismos caramelos, así que échale un ojo a tu inventario porque lo más probables es que tengas algunos ahorrados. Evidentemente, también contarán los Sneasel normales que te encuentres en el juego.

¿Puede Sneasel de Hisui ser Shiny en Pokémon Go?

Los jugadores que quieran conseguir Sneasel de Hisui variocolor o shiny brillante están de suerte, ya que el evento Por las Rutas nos trae el debut del Sneasel shiny en Pokémon Go. ¡No dudes en intentar hacerte con él!