Cómo completar el desafío de colección de Arenas Somnolientas en Pokémon Go

El Desafío de Colección de Arenas Somnolientas de Pokémon Go nos obliga a conseguir 8 Pokémon en muy poco tiempo, y si no sabes cómo hacerlo te explicamos todos los detalles.

Niantic incluyó el 7 de junio de 2024 en Pokémon Go el evento de Arenas Somnolientas donde el sueño es la temática de las misiones. Por ello, durante su duración tendremos que centrarnos en los Pokémon más somnolientos.

Con todos ellos, tendremos que capturar y evolucionarlos para poder completar el desafío. Esto es todo lo que tienes que saber.

Desafío de Colección de Arenas Somnolientas de Pokemon Go: ¿qué Pokémon capturar?

Gracias a Leek Duck sabemos que algunos de los Pokémon que tendremos que conseguir son Mareep, Oranguru, Sandygast o Drowzee. La lista al completo es la siguiente:

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Mareep – En estado salvaje

Flaaffy – Evoluciona a Mareep (25 caramelos)

Ampharos – Evoluciona a Flaaffy (100 caramelos)

Oranguru – En estado salvaje

Sandygast – En estado salvaje

Palossand – Evoluciona a Sandygast (50 caramelos)

Drowzee – En estado salvaje

Hypno – Evoluciona a Drowzee (50 caramelos)

A diferencia de otros Desafíos de Colección que se han lanzado en Pokémon Go, aquí no hay criaturas específicas de Incursión o Investigación de Campo. La buena noticia es que tanto Mareep, Drowzee, Sandygast y Oranguru aparecerán con más frecuencia en estado salvaje en Pokémon Go mientras dure la misión de Arenas Somnolientas.

No obstante, cuando tengamos a uno no tenemos que quedarnos ahí sino seguir capturando para asegurarnos de que tenemos los caramelos suficientes para poder evolucionarlos. Muchas de las formas de Pokémon que nos pide nos hará que evolucionemos a algunos de los Pokémon base de la línea evolutiva.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

En el caso de que necesites una ayudita extra no te olvides de poner al Pokémon que necesites como Compañero para que puedas ganar caramelos extra de forma pasiva simplemente por andar.

En el caso de completar el desafío de Colección conseguiremos 5.000 XP, 2.500 Polvoestelar y un encuentro con Komala. Komala es un Pokémon destacado en el evento Arenas Somnolientas.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber al respecto. No dejes de visitarnos para estar al día de todo lo que ocurre dentro de Pokémon Go, como los jefes de incursión o cómo conseguir el disfraz corona sol y luna de Pikachu.

El artículo continúa después del anuncio.