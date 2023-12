Cómo conseguir a Flamariete en Pokémon Escarlata y Púrpura

El legendario Entei adquiere una forma ancestral en el DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura llamado Flamariete. Aquí tienes toda la información que necesitas para atrapar a esta impresionante bestia y completar las tres Bestias Legendarias de la expansión El Disco Índigo.

El último DLC para Pokémon Escarlata y Púrpura ya está aquí y trae unos cuantos Pokémon paradoja más a la mezcla, así como una nueva Pokédex con algunas exclusivas, y nuevas y emocionantes aventuras.

Estas nuevas formas se consideran legendarias y son versiones pasadas y futuras de algunas bestias icónicas de la franquicia. Con el DLC La Máscara Turquesa, obtuvimos las formas Suicuine y Virizion paradoja, y ahora, con El disco Índigo, tenemos nuevas versiones de Cobalion, Terrakion, Raikou y Entei.

¿Es Flamariete exclusivo del DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura?

Cada versión del juego tiene un conjunto de Pokemon exclusivos que van acorde con la historia. Para conseguirlos todos y completar tu Pokédex, tendrás que intercambiarlos con jugadores con la edición opuesta a la tuya.

Debido a que Escarlata obtiene todas las formas antiguas de los Pokémon Paradoja y Púrpura todas las futuras, Flamariete es exclusivo de Pokemon Escarlata.

Así, Púrpura obtiene las versiones futuras de las Espadachines Místicos (Ferrotesta, Ferrovedor y Ferromole), mientras que las formas de origen de los Perros Legendarios (Ondulagua, Electrofuria y Flamariete) van para Escarlata.

Cómo desbloquear a Flamariete

Para encontrar a Flamariete en Pokémon Escarlata, tendrás que hablar con Gama, la fotógrafa. Una vez que la encuentres, tendrás que decirle que has registrado más de 200 Pokémon en tu Pokédex de la Academia Arándano.

Después de enseñarle tu Pokédex, te dará una imagen de un Pokémon llamado Flamariete que vive en el Área Cero y te pedirá que lo localices. Puedes intentar averiguar en qué parte vive el Pokémon gracias al entorno de la imagen.

Puedes encontrar a Gama cerca de la entrada del biodomo. Estará en el Área de descanso 1 junto a su Growlithe de Hisui.

Si no la encuentras allí, significa que no has completado la misión que te asignó en La Máscara Turquesa, así que vuelve atrás y termínala.

Dónde encontrar a Flamariete en el DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura

La antigua forma Fuego/Dragón de Entei puede localizarse en el Área Cero. Sin embargo, recuerda que es un encuentro estático, lo que significa que solo conseguirás un espécimen por partida.

Vuela al Área Cero Entra por la rampa (no uses el teletransportador). Súbete a tu Koraidon y avanza hasta llegar a la valla. Salta sobre ella y planea hasta la cima de la cascada. Si no has desbloqueado la función de vuelo extensivo, puedes montar en tu Koraidon por la ladera. En lo alto de la cascada, verás un radar roto. Junto a él, encontrarás a Flamariete.

Cómo atrapar a Flamariete

Flamariete estará en el nivel 75, como todos los legendarios, te dará una lucha justa pero no temas, podrás atraparlo después de algunos intentos.

Como de costumbre, puedes probar suerte lanzando algunas Veloz Balls en cuanto comience el encuentro. Si eso falla, sigue con un ataque de efecto de estado como Hipnosis o Paralizador para causar sueño o parálisis.

A continuación, golpea a Flamariete con Falso Tortazo para reducir su salud a uno y aumentar así tu tasa de captura. Una vez lo consigas, sigue lanzando Ultra Balls y Turno Balls hasta que lo consigas.