Si quieres conseguir a Pikachu snorkel en Pokémon Go te explicamos rápidamente cómo conseguirlo.

Aprovechando la celebración del Pokémon Worldship 2024, Pokémon Go está regalando criaturas relacionados con él como Mienfoo, Mareanie y, por supuesto, Pikachu snorkel.

Hay dos formas de conseguir un Pikachu snorkel en Pokémon Go. Haciendo incursiones de una estrella o encuentros en las tareas de investigación de campo. Como es habitual, también hay una versión shiny rara de esta variante así que tendremos que tener los dedos cruzados para conseguir una.

Las incursiones son una mejor opción si lo que buscas es conseguir un Pikachu snorkel, ya que es seguro conseguir uno después del combate. Por el contrario, las tareas de investigación nos podrán dar otros Pokémon como Sawblu, Minefoo o Mareanie.

Asimismo, las incursiones de una estrella son muy fáciles de ganar por lo que podemos hacerlo por nosotros mismos sin necesidad de ayuda. Además, si estás en búsqueda de la versión variocolor es la mejor forma de conseguirlo siempre y cuando tengas suficientes pases de incursión.

No obstante, a pesar del nuevo disfraz de Pikachu, realmente no es muy diferente su versión normal. Aun así, le podemos enseñar el Surf a través de una MT que no está para nada mal.

Podremos conseguirlo hasta el 20 de agosto a las 20:00 horas (local de cada región). Esta versión de Pikachu estará disponible por tiempo limitado así que es el momento de conseguirlo si te gusta tener las versiones diferentes de los diferentes Pokémon.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber sobre cómo conseguir a Pikachu snorkel en Pokémon Go. No dejes de visitarnos para estar al día de todos los detalles de tus videojuegos favoritos pero también de tus animes.