Cómo conseguir Fragmentos Oscuros y Gemas Purificadas en Pokémon Go

Los Fragmentos Oscuros y las Gemas Purificadas son dos objetos totalmente nuevos en Pokémon Go, pero ¿cómo se consiguen? ¿Y para qué sirven? Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

Las incursiones se actualizan en Pokémon Go con la esperada llegada de las Incursiones Oscuras. Estas Incursiones de tiempo limitado contarán con poderosos Pokémon Oscuros que se enfurecerán cuando luches contra ellos, haciéndolos aún más difíciles de derrotar.

Aunque formar equipo con otros entrenadores y llevar un equipo de counters sólidos es tan importante como siempre, conseguir esquirlas de sombra y gemas purificadas podría darte la ventaja que necesitas para ganar.

Niantic

¿Qué son los Fragmentos Oscuros en Pokémon Go?

Los fragmentos oscuros son misteriosas gemas que sueltan los miembros del Equipo Go Rocket en Pokémon Go. Una vez que hayas recogido cuatro de ellos, podrás reunirlos en una Gema Purificada usando el Refinador de Fragmentos del Profesor Willow.

Las Gemas Purificadas te serán muy útiles cuando te enfrentes a los líderes de las incursiones sombra. Estas poderosas criaturas se enfurecerán a medida que luches contra ellas, aumentando su ataque y defensa, pero si usas una Gema Purificada las someterás.

Cómo conseguir Fragmentos Sombra en Pokémon Go

Hay dos formas de conseguir Fragmentos Sombra en Pokémon Go: Como recompensa por derrotar a un miembro del Equipo Go Rocket o como recompensa por ganar una Incursión Sombra.

La cantidad de Fragmentos Sombra que recibes tras derrotar a un miembro del Equipo Go Rocket depende de su rango. Un soldado del Team Go Rocket te dará una esquirla de sombra, mientras que un líder del Team Go Rocket te dará tres.

También puedes conseguir estos fragmentos como recompensa por derrotar a un jefe de incursión oscuro. La cantidad que recibirás puede variar y aún estamos averiguándolo, pero imaginamos que cuanto mejor lo hagas, más recompensas recibirás.

Cómo hacer gemas purificadas en Pokémon Go

Niantic

Necesitarás reunir cuatro Fragmentos Sombra antes de poder crear una Gema Purificada en Pokémon Go. Cuando hayas reunido suficientes, el Profesor Willow aparecerá en la pantalla y creará automáticamente una Gema Purificada para ti.

Puedes tener hasta 10 Gemas Purificadas, lo cual es muy útil ya que sus efectos se acumulan cuando se usan en Incursiones Sombra. Cuantas más uséis tú y tus compañeros de equipo, más reduciréis el ataque y la defensa de un jefe de incursión sombra.