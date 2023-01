Cómo conseguir Puntos de Liga en Pokémon Escarlata y Púrpura

Los Puntos de Liga son un tipo de moneda especial en Pokémon Escarlata y Púrpura que los entrenadores necesitamos para crear poderosos MT. Esto es todo lo que necesitas saber para ganar más Puntos de Liga en la Generación 9.

Pokémon Escarlata y Púrpura han introducido muchos elementos nuevos en la serie, como un mundo abierto totalmente explorable y conectado junto a tres historias diferentes que explorar a lo largo del juego.

De los tres caminos de la historia, en Vía Stardust los entrenadores podemos ganar Puntos de Liga a medida que vamos avanzando en ella y vamos derrotando a los diferentes jefes del Team Start.

Los Puntos de Liga son una moneda importante ya que nos permiten crear MT con los que enseñar movimientos poderosos a los Pokémon. Obviamente, para que no se te escape nada esto es todo lo que tenemos que saber para ganar más Puntos de Liga en Pokémon Escarlata y Púrpura.

Cómo ganar puntos de liga en Pokémon Escarlata y Púrpura

Como hemos dicho más arriba, una de las formas más fáciles de ganar puntos de liga es progresar a través de la historia de Vía Stardust ya que la derrota de cada jugador jefe del Team Star nos dará una buena cantidad de la nueva moneda.

Sin embargo, es importante recordar que algunos de los jefes de Team Star representan un gran desafío. Antes de enfrentarte a ellos te recomendamos que le eches un ojo a nuestra guía de gimnasios.

Una vez terminemos la historia podremos volver a enfrentarnos a cada uno de los jefes del Team Star que nos hará ganar más punto en cada ronda.

No obstante, ahora cada jefe del Team Star usará un nuevo equipo de Pokémon de nivel 65, por lo que tendremos que tener un equipo bastante fuerte para enfrentarnos a cada uno de ellos. En particular, los capitanes no usarán sus Revavroom, por lo que no nos tendremos que preocuparnos por enfrentarnos a ellos cada vez.

Dónde usar los Puntos de Liga en Pokémon Escarlata y Púrpura

En Pokémon Escarlata y Púrpura, los entrenadores podremos usar libremente los Puntos de Liga como sustituto del dinero. A pesar de ello, el mejor uso de los Puntos de Liga es crear TM en la Máquina TM en cualquier ubicación del Centro Pokémon.

Y esto es todo lo que tienes que saber sobre los Puntos de Liga en Pokémon Escarlata y Púrpura.