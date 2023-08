Cómo encontrar las células de Zygarde en Pokémon Go

Las Células de Zygarde son un recurso esencial para cambiar la forma de Zygarde en Pokémon Go, pero ¿cómo podemos encontrarlas? Esto es todo lo que tienes que saber.

La primera vez que vimos a Zygarde en Pokémon fue en Pokémon X e Y. Después de una larga espera, el Pokémon legendario de tipo dragón/tierra por fin ha hecho su debut en Pokémon Go.

Si ya has capturado al tuyo te habrás dado cuenta de que necesitamos células Zygarde para cambiar su forma. Zygarde tiene tres formas (10% de Forma, 50% de Forma y 100% de Forma), siendo su forma final al 100% uno de los Pokémon más poderosos del juego.

El artículo continúa después del anuncio.

Como nos va a llevar un tiempecito conseguir que nuestro Zygarde llegue a ese punto, te explicamos cómo podemos conseguir las células Zygarde en Pokémon Go.

Cómo conseguir más Células Zygarde en Pokémon Go

Niantic

Al momento de redactar estas líneas, la única forma de conseguir Células Zygarde en Pokémon Go es usar la nueva función de rutas. Estas son rutas mapeadas que han sido creadas por otros entrenadores para animarnos a explorar el área local con bonificaciones a lo largo del camino.

Podemos encontrar las rutas pulsando en el menú “entorno” y desplazándonos hasta la pestaña “ruta”. Ahí vamos a “ver rutas cercanas” y nos mostrará una lista de rutas generadas por los usuarios que deberían estar cerca de nuestra ubicación actual.

El artículo continúa después del anuncio.

Una vez que hayamos elegido una ruta, simplemente nos vamos al punto de partida (que será una Poképarada o un Gimnasio) y seguimos la ruta resaltada en el mapa del juego. Por el camino, tendremos la posibilidad de encontrar Células Zygarde de color verde brillante en el suelo.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Niantic

Las Células Zygarde son pequeñas y es bastante fácil no verlas, sobre todo, si estamos centrados en seguir la ruta y no le echamos cuenta al juego. Lo más importante es que hagamos clic sobre ellas, ya que no se recogen automáticamente.

También hay que señalar que la función de rutas aún está en sus primeras fases, por lo que es posible que aún no haya muchas disponibles. Además, según nuestra experiencia, las células Zygarde aparecen de forma irregular.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Para qué sirven las Células de Zygarde?

Las Células Zygarde se utilizan únicamente para cambiar la forma de Zygarde, haciéndolo más poderoso en el proceso. Necesitaremos reunir 50 células Zygarde para alcanzar el 50% de la forma y otras 200 células Zygarde para alcanzar el 100% de la forma.

Probablemente nos lleve mucho tiempo conseguirlo, pero merece la pena. El Zygarde al 100% de Forma ya aparece como uno de los luchadores más poderosos de la Ultra Liga y la Liga Master.