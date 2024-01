Cómo evolucionar a Mankey en Annihilape en Pokémon Go

Con la última evolución de Mankey llegando al exitoso juego para móviles, estamos aquí para ayudarte y explicarte cómo evolucionar a Mankey a Annihilape en Pokémon Go.

Dicen que no se pueden enseñar trucos nuevos a un perro viejo, pero en Pokémon Escarlata y Púrpura, Game Freak decidió enseñar a un mono viejo algunos movimientos nuevos, permitiendo que Mankey y Primeape evolucionaran a Annihilape.

Ahora, el temible guerrero está listo para debutar en Pokémon Go.

Niantic añadirá pronto a Annihilape, la poderosa criatura de Paldean, a Pokémon Go como parte del evento Pokémon Go Batallas Furiosas, y esto también significa que los Mankey y Primeape existentes tienen ahora acceso a una nueva y poderosa forma. Aprende a evolucionar a Mankey y Primeape en Annihilape en Pokémon Go.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Cómo hago evolucionar a Mankey a Annihilape en Pokémon Go?

Niantic

Hay dos pasos para evolucionar a tu Mankey en Pokémon Go. Por suerte, el primero es bastante sencillo, pero ganarte un Annihilape te llevará un poco más de trabajo. Recuerda que esto sólo entrará en vigor cuando haya comenzado el evento Batallas Furiosas de Pokémon Go.

Para hacer evolucionar a Mankey en Primeape en Pokémon Go, usa 50 Caramelos Mankey.

Para hacer evolucionar a Primeape en Annihilape en Pokémon Go, los jugadores necesitan primero 100 Caramelos Mankey. A continuación, establece a Primeape como compañero y derrota a 30 Pokémon de tipo Fantasma o Psíquico en combate. No es necesario que sea Primeape quien derrote a los Pokémon, pero debe ser tu compañero en ese momento.

¡Eso es todo! Como ves, la teoría es sencilla, aunque la práctica te llevará un rato.