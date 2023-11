Cómo obtener a Mew gratis en Pokémon Escarlata y Púrpura

Los jugadores pueden conseguir al mítico Mew en Pokémon Escarlata y Púrpura, pero dado que no se puede encontrar este Pokémon raro en estado salvaje, no es fácil de obtener. Aquí tienes todos los detalles sobre cómo conseguir un Mew gratis en Pokémon Escarlata y Púrpura.

Mew es uno de los pocos Pokémon Míticos de toda la franquicia, y es un raro hallazgo en Pokemon Escarlata y Púrpura. Siempre ha sido un Pokémon difícil de desbloquear, pero por suerte, The Pokémon Company sigue proporcionando algunos métodos para que los jugadores lo consigan.

Si posees alguno de los anteriores juegos de Pokémon o un mando especial para Nintendo Switch, aún podrías tener la oportunidad de hacerte con un Mew gratis en Pokemon Escarlata y Púrpura.

¿Está activo el código de Mew en Pokémon Escarlata y Púrpura?

No, el código de Mew GETY0URMEW ya no está activo y no se puede reclamar más en Pokemon Escarlata y Púrpura. Solo estuvo disponible hasta el lunes 18 de septiembre de 2023.

Por suerte, aún puedes conseguir un Mew gratis si tienes Pokemon Diamante Brillante, Perla Reluciente o un mando Pokeball Plus con un juego de la serie Let’s Go.

Cómo obtener a Mew gratis

Si tienes Pokemon Diamante Brillante, Perla Reluciente o Let’s Go en tus archivos de Nintendo Switch, aún puedes canjear un Mew gratis por Pokemon Escarlata y Púrpura. El problema es que este Mew gratuito aparecerá fuera de Escarlata y Púrpura, y tendrás que transferirlo usando Pokemon HOME.

Para el método Let’s Go, necesitarás poseer un mando Pokeball Plus nuevo, y vinculándolo al juego y al archivo de guardado obtendrás a Mew en las partidas Let’s Go. Si posees el mando tipo Pokeball, tendrás que seguir estos pasos para obtener el Pokemon mítico:

Mantén pulsado el botón de la palanca de control del mando de la Pokeball Plus durante unos segundos. Si se ilumina con un color rosa o morado, significa que tiene un Mew en su interior. Inicia Let’s Go con la Pokeball Plus como mando, entra en el menú del juego y selecciona Comunicar. Selecciona Regalo Misterioso, y luego selecciona Obtener con una Pokeball Plus. Esta opción solo aparecerá si utilizas el mando Pokeball Plus. Verás un mensaje que dice: “Hay un Pokemon en tu Pokeball Plus. Es un regalo para ti”. Toca “Sí” dos veces para conectarte a Internet y recibir el Pokemon. Tu flamante Mew te estará esperando en la Caja Pokémon, y puedes usar Pokémon HOME para transferirlo a Escarlata y Púrpura.

Si posees Pokémon Diamante Brillante o Perla Reluciente y tienes datos de guardado de Let’s Go, cuando llegues a Pueblo Floaroma una señora te entregará un flamante Mew de nivel 5. También puedes transferir este Mew a Pokémon HOME y luego a Escarlata y Púrpura.