Delphox llegará a las Teraincursiones en Pokémon Escarlata y Púrpura

Los jugadores de Pokémon Escarlata y Púrpura prontito podremos luchar y capturar a Delphox cuando aparezca en el evento de Teraincursión de 7 estrellas por tiempo limitado.

Delphox se conoce como un Pokémon Zorro y apareció por primera vez en Pokémon X e Y para Nintendo 3DS como la evolución final de Fennekin. Ahora está preparado para hacer su debut en la región de Paldea a través de Pokémon Escarlata y Púrpura.

El Pokemon de tipo Fuego/Psíquico aparecerá en las Teraincursiones de 7 Estrellas con un Tipo Tera Hada durante solo un fin de semana. Llevará la Marca Más Poderosa, lo que significa que solo podremos capturar uno por archivo de guardado.

Podrás luchar contra Delphox en batallas de incursión de 7 estrellas desde el 7 de julio (02:00 am hora española) hasta el 9 de julio (01:59 am hora española). Después volverá desde el 14 de julio (02:00) hasta el 16 de julio (01:59 am hora española).

¿Cómo encontrar a Delphox en las teraincursiones de Pokémon Escarlata y Púrpura?

Podremos encontrar a Delphox si buscamos cristales negros por el mapa durante las horas del evento. No obstante, tendremos que haber completado el juego antes y haber desbloqueado las teraincursiones de 7 estrellas antes de ir a buscarlos.

Ha pasado bastante tiempo desde que se anunció la última incorporación de la teraincursión de 7 estrellas. El último fue Chesnaught pero fue cancelado y finalmente reprogramado debido a fallos en el juego que afectaban a las tera Incursiones con Colmilargo y Ferrodada.

Cuando usábamos alguno de los dos Pokémon para derrotar a Chesnaught recibían como recompensa un objeto llamado “Ninguno”. Poco después el juego se bloqueaba e impedía seguir jugando.

Esperemos que en esta ocasión todo vaya bien y no tengamos que lamentar más reprogramaciones.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber sobre Delphox en las tera incursiones de Pokémon Escarlata y Púrpura.