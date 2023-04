Estos códigos de intercambio ofrecen Pokémon shiny gratis en Pokémon Escarlata y Púrpura

Un youtuber de Pokémon ha compartido códigos de intercambio que otorgan Pokémon shiny gratis en Pokémon Escarlata y Púrpura.

La búsqueda de Pokémon shiny es una actividad emocionante en Pokémon Escarlata y Púrpura. Con el Amuleto Iris, una receta de bocadillo perfectamente adaptada y el método adecuado de búsqueda, junto con mucha paciencia, es posible atrapar la versión cromática de prácticamente cualquier Pokémon en un tiempo razonable.

Sin embargo, la caza de Pokémon shiny no es para todos. Algunos no tienen tiempo, otros no tienen paciencia. Probablemente por eso, algunos jugadores sin escrúpulos no dudan en utilizar bots para conseguir Pokémon shiny. Una práctica que puede llevar a ser baneado y muy mal vista por la mayoría de la comunidad.

El artículo continúa después del anuncio.

A pesar de esto, un youtuber ha logrado cambiar la opinión de muchos jugadores sobre el uso de bots. De hecho, el creador de contenido Kevdog ha implementado bots que ofrecen gratuitamente un Pokémon shiny a cualquier jugador que les proponga un intercambio.

Este bot ofrece Pokémon shiny gratis en Pokémon Escarlata y Púrpura

Antes de continuar, ten en cuenta que el uso de bots puede resultar en un baneo en Pokémon Escarlata y Púrpura. Además, recibir un Pokémon “modificado” a sabiendas también está prohibido.

Aunque ningún jugador que haya utilizado los códigos de intercambio que vamos a presentar parece haber sido sancionado por Game Freak, ten en cuenta que el uso de este bot podría ser motivo de baneo del cual no podemos hacernos responsables. Utiliza estos códigos bajo tu propio riesgo.

El artículo continúa después del anuncio.

Desde hace algunas semanas, el youtuber Kevdog comparte en su canal de YouTube vídeos bastante sorprendentes.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

De hecho, este creador de contenido especializado en Pokémon comparte en sus vídeos el procedimiento a seguir para iniciar un intercambio con bots que él mismo ha creado y que ofrecen a los jugadores Pokémon shiny gratuitos.

Aunque Kevdog no explica claramente cómo funcionan sus bots, sabemos que cuenta con dos Nintendo Switch dedicadas a la implementación de este sistema. Cuando uno de sus bots recibe una solicitud de intercambio, simplemente entrega un Pokémon brillante aleatorio de una lista predefinida, a cambio de cualquier Pokémon que el jugador esté dispuesto a intercambiar.

El artículo continúa después del anuncio.

Actualmente, Kevdog ha implementado dos códigos de intercambio:

Códigos Pokémon Shiny 3000 7000 o 5000 4800 Todos los starters disponibles: Quaxly y sus evoluciones, Fuecoco y sus evoluciones, Sprigatito y sus evoluciones, Froakie y sus evoluciones, Charmander y sus evoluciones, Rowlet y sus evoluciones, Scorbunny y sus evoluciones

Lamentablemente, usar estos códigos no siempre es tan fácil como parece. De hecho, muchos entrenadores buscan utilizar estos códigos para iniciar un intercambio con estos bots, y es posible que no te encuentres con el bot en el primer intento.

Para obtener un Pokémon brillante, debes usar uno de estos códigos y encontrarte con el usuario “Kevdog Bot”. Si no es el caso, simplemente cancela el intercambio y reinicia el proceso.