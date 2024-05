Estos son los personajes olvidados de juegos de Pokémon

The Pokémon Company

Pokémon es una franquicia que ha tenido a muchos personajes en su haber. Muchos son muy conocidos, sin embargo, en los juegos hay muchos personajes olvidados.

Los jugadores de Pokémon, sobre todo los de antaño, podrán recordar a varios personajes que aparecieron en los primeros juegos. Ahora ya ni los vemos.

Un buen ejemplo de esto es Red, un entrenador que protagonizó uno de los primeros títulos. Apareció Pokémon Rojo de Game Boy.

Personajes principales olvidados en juegos de Pokémon

Pero Red no es el único personaje olvidado. La franquicia está llena de ellos ya que suelen ser “reemplazados” cada vez que llega una nueva generación. Claro, acá no incluimos a Ash. Pese a que ya no está en la serie, estuvo varias décadas como protagonista del anime y varios crecimos viéndolo.

Los siguientes entrenadores también han sido olvidados por la franquicia:

Kris – La protagonista femenina de Pokémon Crystal, el primer juego en introducir la opción de elegir el género del personaje principal, ha sido sustituida en gran medida por Lyra en los remakes HeartGold y SoulSilver. Brendan y May – Los protagonistas de Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda, aunque todavía presentes en los remakes Omega Ruby y Alpha Sapphire, no son tan recordados como otros. Wes – El protagonista de Pokémon Colosseum, un juego de GameCube que no es tan mencionado como los títulos principales de la serie, también ha sido olvidado y no ha vuelto a aparecer en ningún otro juego desde el 2003. Lucas y Dawn – Protagonistas de Pokémon Diamante, Perla y Platino, han sido menos mencionados con la llegada de nuevas generaciones… Pero no han vuelto a aparecer. Elio y Selene – Protagonistas de Pokémon Sol and Luna y sus versiones Ultra, que aunque más recientes, no tienen la misma presencia icónica como personajes de generaciones anteriores.

¿Volveremos a ver juegos de Pokémon con estos personajes?

Es posible que nunca volvamos a ver a estos personajes en juegos de Pokémon. A menos que Nintendo y Game Freak tengan un as bajo la manga o estén preparando alguna secuela de Pokémon Let’s Go.

La vasta y rica historia de la franquicia Pokémon está llena de personajes memorables. Lamentablemente el tiempo, han sido eclipsados por las nuevas generaciones y las continuas innovaciones en la jugabilidad y narrativa.

Personajes como Red, Blue, Kris, Brendan y May, quienes alguna vez fueron el centro de atención, ahora se han desvanecido en el fondo de la memoria colectiva de los fans.

Estos entrenadores y protagonistas, aunque fundamentales para sus respectivos juegos, han sido reemplazados en gran medida por nuevos héroes y villanos que capturan la imaginación de las nuevas generaciones de jugadores.

Sólo queda esperar y ver si llegará el día en el que veamos a estos personajes de nuevo en algún juego de Pokémon.