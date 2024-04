Evento Destellos y diamantes en Pokémon Go: Diancie, Mega Energía, fechas y más

The Pokémon Company/Niantic

Pokémon Go ha revelado que Diancie volverá al juego móvil como parte de una búsqueda especial global en la temporada Un Mundo Maravilloso. A continuación, te ofrecemos todos los detalles importantes del evento Destellos y diamantes en Pokémon Go para que puedas capturar a esta criatura de la sexta generación.

Los Pokémon Míticos son criaturas extremadamente escasas en el mundo de Pokémon Go, y entre ellas se encuentra Diancie. Esta criatura de la sexta generación hizo su primera aparición durante el evento Festival de Pokémon GO 2023

Aunque los entrenadores de todo el mundo tuvieron una breve oportunidad de encontrarse con Diancie mediante el la entrada pagada del Festival de Pokémon GO 2023, este Pokémon de tipo Roca/Hada no ha estado disponible para capturar en el juego móvil desde entonces. Afortunadamente está de regreso gracias al evento Destellos y diamantes en Pokémon Go.

Fechas del evento Destellos y diamantes en Pokémon Go

La nueva investigación especial “Destellos y Diamantes” estará abierta para todos los Entrenadores de manera gratuita a partir del 1 de mayo de 2024, a las 10:00 a.m. (hora local).

Recompensas de investigación del evento Destellos y diamantes en Pokémon Go

Al terminar la investigación especial, tendrás la oportunidad de encontrarte con el Pokémon Singular Diancie. Esta investigación especial estará disponible indefinidamente, permitiéndote completarla en el momento que mejor te convenga.

Aquellos que accedieran a la investigación especial exclusiva del Festival de Pokémon GO 2023 recibirán Caramelos Diancie al completar esta nueva investigación especial.

Investigación de campo del evento Destellos y diamantes en Pokémon Go

Entrenadores, prepárense para las emocionantes tareas de Investigación de Campo de Diancie. Esta estará disponible desde el miércoles 1 de mayo de 2024 a las 12 a.m. hasta el viernes 3 de mayo de 2024 a las 11:59 p.m. hora local.

Estas tareas especiales estarán disponibles tras girar los Fotodiscos en las Poképaradas. Ofreciendo a los aficionados la oportunidad de ganar Mega Energía de Diancie y tener encuentros con Carbink, un Pokémon estrechamente vinculado a Diancie.

¡Y eso es todo! Aquí tienes toda la información sobre el evento de Investigación Especial de Diancie que llegará próximamente a Pokémon Go, cualquier novedad o actualizción te la vamos a hacer saber y o olvides que en Dexerto ES tenemos muchas guías de Pokémon Go que serán útiles a cualquier entrenador, así que no las pierdas de vista.

