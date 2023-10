Cómo evolucionar a Kirlia en Gallade y Gardevoir en Pokémon Go

¿Te preguntas cómo evolucionar a Kirlia en Gallade en Pokémon Go? Esta criatura favorita de los fans tiene algunos requisitos especiales de evolución que la separan de Gardevoir, así que aquí tienes todo lo que necesitas saber.

La mayoría de las evoluciones en Pokémon Go son bastante sencillas, ya que requieren que te abastezcas de una cantidad específica de caramelos, capturándolos, luchando contra ellos y jugando con ellos antes de evolucionarlos a su nueva forma.

Pero algunos Pokémon tienen requisitos de evolución especiales que pueden complicar un poco el proceso.

Uno de estos Pokémon es Kirlia, que puede evolucionar en Gardevoir o en el mucho más raro Gallade.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

A continuación, encontrarás todos los requisitos de evolución que debes cumplir para conseguir tanto a Gallade como a Gardevoir en Pokémon Go, lo que debería ayudarte a evitar malgastar esos preciados recursos en la evolución equivocada.

Cómo evolucionar a Kirlia en Gardevoir en Pokémon Go

Niantic

Evolucionar de Kirlia a Gardevoir es relativamente sencillo, ya que solo tienes que conseguir 100 Caramelos y seguir el proceso de evolución habitual visitando su página Pokémon y pulsando el botón “evolucionar”.

Si tienes problemas para conseguir suficientes Caramelos, recuerda usar Bayas Pinia cuando atrapes a cualquier miembro de la familia Ralts/Kirlia/Gardevoir y transfiere los que no necesites para conseguir Caramelos extra.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Cómo evolucionar a Kirlia en Gallade en Pokémon Go

Niantic

La principal forma de conseguir a Gallade en Pokémon Go es evolucionando a un Kirlia macho con la ayuda de 100 Caramelos y una Piedra Sinnoh.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

Es importante señalar que las Kirlia capturadas en estado salvaje no pueden evolucionar a Gallade, lo que significa que tendrás que empezar este proceso de evolución desde el principio capturando un Ralts macho. Las Kirlia Sombra o Purificadas tampoco pueden convertirse en Gallade.

Puedes comprobar si tus Ralts o Kirlia son machos pulsando sobre ellos y buscando el símbolo de género que necesitas junto a su nombre.

Es mejor hacerlo en cuanto atrapes a un Ralts para evitar perder tiempo evolucionando o potenciando al equivocado.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Si tienes problemas para encontrar una Piedra Sinnoh en el juego, a veces puedes conseguirlas derrotando a los Líderes del Equipo Rocket del Equipo Go o a otros Entrenadores en la Liga de Batalla Go, pero no están garantizadas. Tenemos una guía de la Piedra Sinnoh que puede ayudarte.

Lo principal a recordar aquí es que cualquier Ralts (macho o hembra) puede acabar convirtiéndose en un Gardevoir, pero solo un Ralts macho con la ayuda de una Piedra Sinnoh puede acabar convirtiéndose en un Gallade.

Ahora que ya sabes cómo conseguir Gallade y Gardevoir, echa un vistazo a más guías de Pokemon acá.

El artículo continúa después del anuncio.