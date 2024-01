Fans de Pokémon Go se niegan a pasar frío y congelarse por atrapar un Legendario

En medio de algunos cambios climáticos estacionales y un nuevo grupo de incursión, muchos fans de Pokémon Go se niegan a congelarse y enfrentarse a los elementos para un Pokémon Legendario en particular, especialmente en una región del mundo.

La geolocalización de Pokémon Go puede ser una bendición y una maldición, ya que mientras a muchos fans les encanta retozar por el parque en verano y atrapar Pokémon raros, los meses de invierno significan enfrentarse al frío, y este año algunos fans están planeando quedarse dentro.

En las incursiones de Pokemon Go suelen aparecer Pokémon Legendarios en constante cambio y, naturalmente, algunos son más codiciados que otros. Además, el próximo enfoque en las incursiones de Pokémon Go son los Ultraentes, que tienen un enfoque diferente de lo normal.

Mientras que los horarios normales de las incursiones son universales en todo el mundo, el próximo evento Ultraumbral de Pokémon Go está generando diferentes Ultraentes en regiones separadas del mundo, y algunos fans en Europa no están contentos con sus opciones.

Fans europeos de Pokémon Go se niegan a pasar frío y congelarse por este Legendario

En un post de Reddit compartido por el jugador de Pokémon Go Foulmouth232, el usuario publicó una foto del Ultraente Pheromosa, exclusiva para Europa, junto al comentario: “Bueno, al menos no se me congelarán los dedos, porque no hay forma de que haga la incursión por esa cosa.”

Mientras que los jugadores de Pokémon Go en Europa (junto con Oriente Medio, África y la India) pueden esperar incursiones y encontrarse con Pheromosa, el Pokémon Buzzwole aparece en América y Groenlandia, mientras que Xurkitree aparece en las regiones de Asia-Pacífico.

Algunos Pokémon son naturalmente más populares que otros, pero parece que los jugadores europeos de Pokémon Go sienten que tienen el extremo corto del palo. Debajo del post, un usuario de Reddit añadió: “¡Feliz 2024 a todos menos a Niantic, que pensó que esto era una buena idea!”

Mientras tanto, otro añadía: “Me encanta cómo han arruinado las incursiones remotas por culpa de la “exploración”, pero luego lanzan legendarios exclusivos de diferentes partes del mundo.”

Sin embargo, no todo el mundo está tan de acuerdo con la idea, ya que muchos fans defienden a Pheromosa como una elección PvP o para incursiones. Una persona argumenté: “¡No te pongas triste con Pheromosa! En términos de pve, pheromosa es el mejor atacante de tipo no mega bicho“

Mientras que otro añade: “[Pheromosa es] un muy buen atacante de Lucha y un atacante de bichos top-3 (Megas incluidos). Casi no tiene salud, pero inflige mucho daño.” Así que no todo son malas noticias. Esperemos que los fans europeos tengan pronto la oportunidad de hacerse con los otros Ultraentes.