Frigibax en Pokémon Go: cómo capturarlo y su versión shiny

Tras una larga espera, tanto Frigibax como sus evoluciones Arctibax y Baxcalibur hacen su debut en Pokémon Go, y aquí tienes todo lo que necesitas saber para añadirlo a tu equipo.

La popular criatura de tipo Dragón/Hielo Frigibax apareció por primera vez en la región Paldea de Pokémon Escarlata y Pokémon Violeta en Switch, y ahora llega a Pokémon Go como parte del evento de Paldea.

Y es que Frigibax es una incorporación bastante interesante para Pokémon Go debido a su evolución final llamada Baxcalibur. Este Pokémon es un pseudo-Legendario con una enorme estadística de ataque.

El artículo continúa después del anuncio. Ad

El artículo continúa después del anuncio. Ad

Para que no te pierdas ni un solo detalle te contamos todo lo que necesitas saber sobre Frigibax en Pokémon Go, sus evoluciones y si puede ser shiny o no.

Cómo conseguir a Frigibax en Pokémon Go

Niantic

Al momento de escribir estas líneas, la única forma de conseguir a Frigibax en Pokémon Go es encontrar uno en estado salvaje. Tendremos más posibilidad de atrapar uno durante el evento de Paldea que tiene lugar del 10 al 15 de septiembre de 2023.

Asimismo, según nos indican en la web oficial del juego, Frigibax es un encuentro salvaje poco común por lo que vamos a tener que dedicarle un poco más de atención para hacernos con él.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio. Ad

El artículo continúa después del anuncio. Ad

Recuerda usar Incienso para atraer la mayor cantidad de Pokémon posibles a nuestra ubicación. Asimismo, mira el mapa para ver si alguna poképarada tiene algún cebo activo para acercarte a ella.

Una vez que el evento llegue a su fin, Frigibax estará disponible para eclosionar de los Huevos de 10 km. Al compartir la eclosión con otros Pokémon será toda una aventura poder conseguir uno.

Evoluciones de Frigibax: Cómo conseguir Arctibax y Baxcalibur

Cuando tengamos 25 caramelos, será el momento de evolucionar Frigibax a Arctibax. Asimismo, podremos tener a Baxcalibur cuando tengamos otros 100 Caramelos.

Recuerda que puedes poner a Frigibax como nuestro compañero para farmear caramelos de forma pasiva, así como dar bayas a los que nos encontremos en la naturaleza para aumentar el número de caramelos que recibidos al atraparlos.

El artículo continúa después del anuncio. Ad

El artículo continúa después del anuncio. Ad

¿Está Frigibax shiny disponible en Pokémon Go?

Por desgracia, al momento de redactar esta noticia Frigibax no tiene disponible su versión shiny o variocolor. Es muy raro que los Pokémon la tengan disponibles una vez debutan en el juego por lo que tendremos que esperar un poquito más para que Niantic la desbloquee.