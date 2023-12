Frigibax en Pokémon Go: cómo capturarlo y su versión shiny

Frigibax y sus evoluciones Arctibax y Baxcalibur han hecho su debut en Pokémon Go, así que aquí tienes todo lo que necesitas saber para añadirlos a tu colección.

La popular criatura de tipo dragón/hielo Frigibax apareció por primera vez en la región de Paldea de Pokémon Escarlata y Púrpura en Switch, y llegó a Pokémon Go como parte del evento Ultradesbloqueo: Paldea.

Conocido como el Pokemon Aleta de Hielo en la Pokédex, es una emocionante adición al juego móvil. Esto se debe principalmente a su evolución final Baxcalibur es un pseudo-Legendario con una enorme estadística de Ataque.

A continuación, encontrarás toda la información que necesitas sobre Frigibax en Pokémon Go, incluyendo cómo evolucionarlo y si puede ser Shiny o no.

Cómo conseguir a Frigibax en Pokémon Go

Ahora mismo, parece que la única forma de atraparlo en Pokémon Go es encontrarse con uno en estado salvaje. Debutó durante el evento Ultradesbloqueo: Paldea, que tuvo lugar del 10 al 15 de septiembre de 2023.

Frigibax está catalogado como un encuentro salvaje poco común en la página web oficial del juego, así que lo más probable es que sea bastante difícil encontrar uno incluso durante este evento especial.

Acuérdate de usar Incienso para aumentar el número de apariciones salvajes en tu radio y comprueba la función Cercano regularmente para ver si hay alguna silueta con forma de Frigibax en las PokéParadas de tu área local.

Frigibax podrá eclosionar de los Huevos de 10 km, aunque compartirá este grupo de eclosión con muchos otros Pokémon. Por no mencionar que se encuentra en el grupo de los “muy raros”, así que no esperes conseguir uno muy a menudo en los Huevos de 10 km.

Cómo conseguir a Arctibax y Baxcalibur

Puedes convertir a Frigibax en Arctibax cuando hayas conseguido 25 Caramelos. Podrás convertirlo en Baxcalibur cuando hayas recogido otros 100 caramelos.

Si te cuesta conseguir suficientes caramelos, recuerda usar bayas pinia cuando atrapes a Frigibax para conseguir un pequeño impulso. También puedes conseguir Caramelos si estableces a Frigibax como tu Compañero y salen a explorar juntos.

¿Puedes capturar a Frigibax shiny en Pokémon Go?

Por desgracia, Frigibax Shiny no está disponible en Pokémon Go. Esto no debería sorprender demasiado, ya que es muy poco habitual que una nueva criatura debute en Pokémon Go junto a su variante Shiny.

Nuestra mejor suposición es que Shiny Frigibax probablemente se añadirá a Pokemon Go durante un futuro evento temático sobre Pokémon de tipo Dragón, Pokémon de tipo Hielo o la región de Paldea, ¡así que estate atento!