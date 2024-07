Guía de Incursión de Mega Scizor en Pokémon Go: Debilidades y mejores counters

Mega Scizor es un poderosísimo Pokémon bicho que te va a dar una buena batalla. Es por eso que necesitarás saber cuáles son sus debilidades y mejores counters.

En Pokémon Go hay muchas criaturas poderosas que no necesariamente son legendarias. Mega Scizor entra en esta categoría. Lo que hace especial a este Pokémon Megaevolucionado es que es considerado del mismo nivel de otros monstruos de bolsillo como Mega Lucario, Mega Gengar e incluso Mega Rayquaza.

Sin embargo, derrotar a este Pokémon tipo Bicho/Acero en las Megaincursiones de Pokémon Go te tomará tiempo si no estás preparado. Es por eso que acá conocerás sus mejores counters y debilidades.

Debilidades de Mega Scizor en Pokémon Go

Debido a que Mega Scizor es un Pokémon de tipo bicho/acero, similar a Mega Pinsir, es débil al fuego. Esto significa que tendrás que escoger criaturas de fuego que le hagan frente y los incorpores a tu equipo de incursión. De esta forma tendrás muchas más probabilidades de vencerlo.

Ahora, Mega Scizor es una criatura que tiene gran resistencia a los tipo Bicho, Dragón, Hada, Hierba, Hielo, Normal, Veneno, Psíquico y Acero, ya que sus ataques no le harán mucho daño.

Mejores counters de Mega Scizor en Pokémon Go

Estos son los counters más fuertes que puedes usar contra Mega Scizor:

POKÉMON Sprite MEJORES ATAQUES Mega Charizard Y Giro fuego y Anillo ígneo Reshiram Colmillo ígneo y Llama fusión Moltres Oscuro Giro fuego y Sofoco Ho-Oh Oscuro Calcinación y Fuego sagrado Mega Blaziken Giro fuego y Anillo ígneo Mega Houndoom Colmillo Ígneo y Lanzallamas Chandelure Oscuro Giro fuego y Sofoco Charizard Giro fuego y Anillo Ígneo Entei Oscuro Colmillo ígneo y Sofoco Darmanitan (Estándar) Colmillo Ígneo y Sofoco Infernape Giro Fuego y Anillo ígneo

Aunque estos son los counters óptimos que puedes tener en tu equipo para enfrentar a Mega Scizor, es importante recordar que estos Pokémon deben estar lo suficientemente potenciados para ser eficaces en una Mega Incursión.

Si no tienes ninguna de las criaturas de la tabla, céntrate en tus Pokémon de tipo Fuego y con mejores estadísticas de ataque. Asegúrate de que tengan movimientos de tipo Fuego, ya que cualquier otro tipo elemental no será efectivo.

¿Cómo capturar a Mega Scizor en Pokémon Go?

Tenemos malas noticias: Mega Scizor no está disponible para ser capturado en el juego, ya que la Mega Evolución es un estado temporal. Sin embargo, tras derrotarlo en una Batalla de Megaincursión, tendrás la oportunidad de capturar un Scizor normal y luego hacer el proceso de Megaevolución.

Para Megaevolucionar a tu Scizor, necesitarás reunir suficiente Megaenergía. Esta se obtiene venciendo a más Mega Scizor en Megaincursiones, lo cual puede requerir bastante tiempo.

¿Está disponible Mega Scizor Shiny en Pokémon Go?

Sí, vas a poder encontrar a Mega Scizor Shiny en Pokémon Go.

Cuando logres derrotar a Mega Scizor, la tasa de encuentros variocolor es mayor luego de enfrentarse en una Megaincursión. Eso sí, recuerda que para tener un Mega Scizor variocolor necesitarás megaevolucionar un Scizor variocolor común.

Niantic Acá puedes ver la diferencia entre un Scizor Shiny y un Mega Scizor Shiny.

Y con todo esto en cuenta ya tienes todo lo necesario para hacerle frente a este poderoso Pokémon. Si te este artículo te fue útil no te puedes perder los Mejores equipos para la Liga Super Ball en Pokémon GO y Cómo conseguir códigos de energía fusión gratis en Pokémon Go.