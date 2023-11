Incursión Mega Kangaskhan en Pokémon Go: debilidades y mejores counters

El escurridizo marsupial está a punto de dar la vuelta al mundo, así que aprende a combatir y hazte con uno en nuestra guía de incursión Pokémon Go Mega Kangaskhan.

Pokémon Go sigue siendo un regalo para los fans de la serie, ya que recupera Pokémon y mecánicas olvidadas durante mucho tiempo en los juegos principales. Una de estas características es la Megaevolución de Pokemon X e Y, ya que las incursiones de cinco estrellas de Pokémon Go a menudo cuentan con uno de los poderosos Pokemon, como Mega Gengar.

Una nueva temporada de Pokémon Go significa nuevas incursiones y una criatura especialmente esquiva aparece por fin en todo el mundo. Mega Kangaskhan llega pronto a las incursiones de todo el mundo. Normalmente una criatura exclusiva de Australia (por los canguros… ¿lo pillas?), una incursión de Mega Kangaskhan es una gran oportunidad para muchos jugadores de terminar por fin su medalla de platino de Kanto. Y también completar una tarea de investigación particularmente dura en el juego.

Horario de la Incursión de Mega Kangaskhan

Mega Kangaskhan aparecerá próximamente en las Mega Incursiones de Pokémon Go desde las 10:00 a.m. del 16 de noviembre de 2023 hasta las 10:00 a.m. del 30 de noviembre de 2023.

Mejores counters

Mega Kangaskhan es de tipo normal puro, y como tal es resistente a los movimientos de tipo fantasma pero débil a los movimientos de tipo lucha. Esto significa que un Pokémon de tipo lucha fuerte con dos movimientos de lucha punzante es tu mejor contraataque. A un nivel lo suficientemente alto (en torno a 35/40), dos o tres entrenadores deberían ser capaces de acabar con el Pokémon canguro.

Algunos de los mejores counters para la mega incursión Mega Kangaskhan de Pokemon Go son:

Pokémon Movimientos Mega Blaziken Contraataque + Onda Certera Mega Gallade Patada baja + A bocajarro Conkeldurr Contraataque + Puño dinámico Lucario Contraataque + Esfera aural Zapdos de Galar Contraataque + A bocajarro Terakkion Doble patada + Espada santa Keldeo Patada baja + Espada santa Machamp Oscuro Contraataque + Puño dinámico

Cómo atrapar a Mega Kangaskhan en Pokémon Go

Niantic está lanzando a Mega Kangaskhan en Pokémon Go como parte de la función Mega Incursión. Debes encontrar una Mega Incursión en un gimnasio del mapa y usar un pase de incursión para unirte a ella, o usar un pase de incursión remoto para unirte a una sin estar junto al gimnasio específico. Recomendamos tener al menos dos o tres entrenadores de alto nivel para acabar con él, ya que luchar contra él en solitario será extremadamente difícil.

Una vez que ganes la Mega Incursión, el juego te da la oportunidad de atrapar un Kangaskhan, y luego también te recompensa con Mega Energía. Para transformar tu propio Kangaskhan, debes reunir 200 Mega Energía y usarla en el Kangaskhan que elijas (preferiblemente uno con buenas estadísticas) para transformarlo temporalmente en Mega Kangaskhan. Volver a hacerlo es gratis después de cierto tiempo, a menudo unos días, o puedes usar más Mega Energía para transformarlo de nuevo rápidamente.

¿Está disponible Kangaskhan shiny?

Sí, Pokemon Go ofrece actualmente la oportunidad de atrapar un Kangaskhan shiny. Un encuentro con un Kangaskhan normal es actualmente exclusivo de Australia, pero si estás en esta región la tasa de encuentros shiny es del 0,2%, o alrededor de 1 de cada 500.

Si derrotas a un Mega Kangaskhan, la tasa de encuentros variocolor es ligeramente diferente, ya que el Kangaskhan que encuentras como recompensa por una Mega Incursión tiene una tasa de encuentros variocolor de aproximadamente 1 entre 60, aunque la comunidad a veces discute el número exacto. Sin embargo, la tasa de encuentros variocolor es definitivamente más alta después de una Mega Incursión que la tasa de encuentros normales.