Jugador de Pokémon Go “en shock” tras perder un Darkrai shiny

Un jugador de Pokemon Go que vio cómo su recompensa de Incursión, un Darkrai shiny, se escapaba ha tomado Reddit para compartir su frustración por el devastador fallo.

Para los que no lo sepan, las incursiones son la columna vertebral de las actividades finales de Pokémon Go. Dirigirse a una Incursión local e intentar acabar con el jefe es una de las experiencias más gratificantes del juego.

Estos eventos, que tienen lugar cuando un Pokémon jefe se hace con el control de un gimnasio, también ofrecen la oportunidad de conseguir las recompensas más importantes. Además de ganar un montón de valiosos objetos y XP, también existe la posibilidad de capturar al Pokémon que acabas de derrotar.

Ahora, un usuario se ha dirigido a Reddit para expresar su profunda frustración por un fallo que le hizo perder un Pokemon increíblemente raro.

Darkrai shiny huye a pesar de una supuesta posibilidad de captura del 100%

A diferencia de las fases de captura típicas que siguen a una Incursión, si aparece la versión variocolor del Pokémon, se supone que la probabilidad de captura es del 100%. Esto se debe principalmente a la escasa probabilidad de que aparezca.

Así que cuando el usuario de Reddit PrestyRS vio caer a Darkrai shiny en fase de captura, supuso que se iría con un nuevo mítico.

Por desgracia, se produjo un fallo aparentemente raro, y el jugador afectado dijo: “Los Pokémon Shiny tienen una tasa de captura del 100% en las incursiones, pero el mío se escapó. Estoy en estado de shock y confusión. No tengo ni idea de cómo ha ocurrido este fallo.”

La desgracia de PrestyRS no terminó ahí. Después de ponerse en contacto con el desarrollador Niantic para obtener ayuda con pruebas fotográficas y de vídeo completas del problema, se le dijo: “Tras una investigación exhaustiva, nuestros registros muestran que has completado con éxito la Incursión mencionada o que ya se te ha reembolsado por este problema de Incursión. Dado que no se ha encontrado ningún problema de Incursión, no podremos compensarte por esta reclamación.”

Aunque muchos usuarios se limitaron a expresar sus condolencias, otros compartieron sus propias historias de interacciones insatisfactorias con el servicio de asistencia de Niantic. Con el desarrollador mostrando pocos signos de voluntad de ayudar, el fallo puede significar que el jugador nunca consiga su Darkrai shiny.

